Rolls Royce yanında mütevazı kalır! İtalyan Aznom firmasının tasarladığı araç, Rolls Royce'u bile mütevazı gösterecek 8 metrelik elektrikli bir kara yatı.

Günümüz ultra lüks sedanların sıkılanlar için Aznom ve Camal Studio işbirliğinin bir çözümü var. Rolls Royce, Maybach S-Class gibi mdoelleri ekonomi sınıfı araçlar gibi gösteren devasa elektrikli lüks bir sedan tasarlandı.

L'Epoque adı verilen bu tasarım 1920'ler ve 30'ların şoförlü otomobillerinden ilham alarak günümüz teknolojisini birleştiriyor.

8 metre uzunluğundaki, 30 inçlik jantlara sahip bu araç için abartılı kelimesi bile yetersiz kalabilir. Kaslı çamurluklar, uzun kaput, dikey ön ızgara ve tekneden ilham alan arkaya doğru uzanan yapı, L'Epoque'u sıradan bir sedan olmaktan çıkarıp hayal ürünü bir sanat eserine dönüştürüyor.

BİLDİĞİNİZ İÇ TASARIMLARI UNUTUN Tersine açılan devasa arda kapılar, öne doğru kayan ön kapılarla birlikte tavanın bir kısmı da yukarı kalkarak iniş-binişi kolaylaştırıyor. Lüks sedanlarda alıştığımız arka koltuklar ortadan kaldırılmış ve yerine bir kanepe yerleştirilmiş. Ortada bir sehpa, açıldığında ortaya çıkan devasa bir ekran ve minibar olan bir dolap yer alıyor.

Ahşap, deri ve kumaşın hakim olduğu mekanda, kapsamlı ses yalıtımı sayesinde trafik gürültüsü arka plana atılıyor.

Geçmişten gelen tasarımın kalbinde ise modern bir güç aktarma sistemi bulunuyor. Dört tekerlekte yer alan elektrik motorları toplamda 1000 bg güç üretiyor. Araçta yer alan V6 motor ise 100 kWh'lik bir bataryayı besleyerek menzili uzatıcı görevi görüyor.

Markanın daha önce RAM'in üzerine inşa ettiği Palladium adlı lüks aracı gibi L'Epoque'u üretip üretmeyeceği henüz belli değil.

