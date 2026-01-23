Suriye’de yeni bir aşamaya geçildi
Şam hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Millî Savunma Bakanlığı, “SDG’nin mutabakatlara uyması Suriye’nin istikrarı için kritik önemde” dedi.
Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gelişmeleri, Nusaybin'deki bayrak provokasyonunu ve Eurofighter tedarik sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi.
- Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'deki Türk bayrağına yönelik saldırıyı organize bir terör provokasyonu olarak nitelendirdi ve faillerin tespit edilip gereğinin yapıldığını belirtti.
- MSB, Suriye'de kalıcı istikrar için SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına şartsız uymasının kritik önemde olduğunu vurguladı.
- Uygun şartlar oluştuğunda Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması için gerekenin yapılacağı kaydedildi.
- Eurofighter uçakları tedarik sürecine ilişkin görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği açıklandı.
YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı, Suriye’de yaşanan gelişmeler, DEAŞ’la mücadele ve Türk bayrağının indirilmesi provokasyonuna yönelik gelişmeleri değerlendirdi.
Bayrağa yönelik saldırının bir terör organizasyonu olduğuna dikkat çeken Bakanlık, “Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhâl başlatıldı” denildi. Söz konusu gümrük sahasında bulunan binanın 2011 yılından beri kullanılmadığı öğrenildi.
SDG, MUTABAKATA ŞARTSIZ UYMALI
Suriye’de yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Millî Savunma Bakanlığı, Şam hükûmetinin terörle mücadele operasyonlarını icra ettiğini ifade etti. Operasyonların amacının, kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen bakanlık, “SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına şartsız şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde. Türkiye, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecek” ifadesini kullandı.
Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgenin terörden temizlenmesinin ardından türbenin eski yerine taşınıp taşınmayacağı da yeniden gündeme geldi. Bakanlık, Suriye’de devam eden gelişmelerin yakından takip edildiğini sahada uygun şartların oluşması durumunda bu konuda gerekenin yapılacağını kaydetti.
EUROFIGHTER TEDARİKİ
18-19 Ocak’ta, Eurofighter uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Katar ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı ile üçlü bir toplantıya katılmıştı.
MSB, toplantıda eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımların ele alındığı, görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini açıkladı.