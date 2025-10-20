Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı

Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nesibe Aydın oyuncusu Rennia Davis, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Çanakkale Belediyespor karşılaşmasında kendi potasına basket atarak büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın maçında görülmemiş bir olay yaşandı.

Nesibe Aydın’ın Amerikalı oyuncusu Rennia Davis, maçın ilk saniyelerinde hava atışının ardından potaları karıştırarak kendi potasına sayı attı.

KENDİ POTASINA TURNİKEYİ BIRAKTI

Nesibe Aydın oyuncusu Rennia Davis, yönünü şaşırarak rakip pota yerine kendi potasına turnike attı. Bu beklenmedik sayı sonrası sahada kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı - 1. Resim

İKİ TAKIM DA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Her iki takımın oyuncuları, potanın hangi takıma ait olduğunu anlamaya çalışırken kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Daha sonra Nesibe Aydınlı oyuncular topu pota altından oyuna sokarak maçı kaldığı yerden sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Nesibe Aydın, rakibini 91-74’lük skorla mağlup ederken Rennia Davis’in kendi potasına attığı sayı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü pizzacıda 68 şube kapatılıyor! Bin 200 kişi işsiz kalacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladı - SporKenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladıGalatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği tarih belli oldu - SporGalatasaray'da Singo gelişmesi: İşte sahalara döneceği tarihReal Madrid'de Barcelona ve Juventus maçları öncesi karar verildi: "Arda Güler'e yapılan günah" - SporBarça ve Juve maçları öncesi karar verildiGalatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi - SporGalatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldıFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip - SporFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'danİspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor! "Türk futbolcu operasyonun başına geçti" - Sporİspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...