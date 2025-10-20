Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Çanakkale Belediyespor - Nesibe Aydın maçında görülmemiş bir olay yaşandı.

Nesibe Aydın’ın Amerikalı oyuncusu Rennia Davis, maçın ilk saniyelerinde hava atışının ardından potaları karıştırarak kendi potasına sayı attı.

KENDİ POTASINA TURNİKEYİ BIRAKTI

Nesibe Aydın oyuncusu Rennia Davis, yönünü şaşırarak rakip pota yerine kendi potasına turnike attı. Bu beklenmedik sayı sonrası sahada kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

İKİ TAKIM DA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Her iki takımın oyuncuları, potanın hangi takıma ait olduğunu anlamaya çalışırken kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Daha sonra Nesibe Aydınlı oyuncular topu pota altından oyuna sokarak maçı kaldığı yerden sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Nesibe Aydın, rakibini 91-74’lük skorla mağlup ederken Rennia Davis’in kendi potasına attığı sayı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.