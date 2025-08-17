Trump-Putin görüşmesinde gizli gündem: 44 milyar dolarlık doğal gaz projesinde Rus buz kırıcıları!

ABD’nin, Alaska’daki doğalgaz ve LNG projelerinin geliştirilmesi için Rusya’ya ait nükleer enerjiyle çalışan buz kırıcı gemilerden faydalanma seçeneğini gündeme aldığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, söz konusu fikir, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği zirve öncesinde Washington’da yapılan iç görüşmelerde değerlendirildi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN RUS BUZ KIRICILARI ÇIKTI

Trump, Ukrayna’da ateşkes anlaşmasını ele almak üzere Cuma günü Putin ile bir araya gelmek için Alaska’ya indi.

Trump zirveyi “yüksek riskli” olarak nitelendirirken, iki liderin Soğuk Savaş döneminden kalma bir hava üssünde yapacağı görüşmenin, Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönüşünden sonraki ilk yüz yüze buluşma olacağına dikkat çekiliyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Beyaz Saray yetkilileri, Alaska’daki görüşmede Rusya ile yapılabilecek muhtemel anlaşmalardan biri olarak buz kırıcı gemiler konusunu gündeme aldı.

ABD ve Rusya arasında süren Ukrayna görüşmelerinde de ticari iş birliği ihtimalleri tartışılırken, Beyaz Saray’ın bu yaklaşımı zirvede de sürdürmeyi planladığı belirtildi.

44 MİLYAR DOLARLIK PROJENİN ANAHTARI OLABİLİR

Rusya, Kuzey Deniz Rotası’nda yıl boyu seyrüseferi mümkün kılan dünyanın tek nükleer buz kırıcı filosunu işletiyor. ABD yönetimi ise Alaska’nın kuzeyinden Asya’ya doğalgaz taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda 44 milyar dolarlık Alaska LNG projesi ile yıllık 4 milyon ton kapasiteye ulaşması planlanan Qilak LNG projesi öne çıkıyor.

Qilak LNG’nin kurucularından Mead Treadwell, ABD hükümetinin onay vermesi halinde Amerikan LNG projelerinin başka ülkelerin buz kırıcılarını kullanmasının olağan olduğunu belirterek, “Ancak biz bu konuda özel bir talepte bulunmadık” dedi. Alaska LNG tarafı da Rus buz kırıcılarına ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

KUZEY DENİZİ'NDE KRİTİK ADIM

Rus buz kırıcılarının ayrıca Alaska’nın uzak ve altyapısı kısıtlı bölgelerine inşaat malzemeleri ve ekipman taşınmasında kolaylık sağlayabileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmazken, Kremlin’den de açıklama gelmedi.