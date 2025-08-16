8 Baltık ülkesinden ABD'ye hatırlatma: Ukrayna kendi geleceğini tayin etmelidir

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç’ten oluşan 8 Baltık ülkesinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilemez. Adil ve uzun süreli bir barış için sonraki adımın Ukrayna ile birlikte atılması gerekir. Geleceğini tayin edecek seçimleri sadece Ukrayna yapabilir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupalı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç’ten oluşan 8 Baltık ülkesinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna’ya verilen destek yeniden teyit edilerek, "Ukrayna olmadan Ukrayna, Avrupa olmadan Avrupa hakkında karar verilemez. Adil ve kalıcı bir barış sağlanması için sonraki adımın Ukrayna ile birlikte atılması gerekir. Geleceğini tayin edecek seçimleri sadece Ukrayna yapabilir" denildi.

"DENEYİMLER, PUTİN'İN GÜVENİLİR BİRİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Açıklamada ayrıca, "Deneyimler, Putin'in güvenilir biri olmadığını gösterdi. Nihayetinde, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden uygulamalarına son vermek Rusya'nın sorumluluğundadır. Rusya'nın saldırganlığı ve emperyalist emelleri bu savaşın temel nedenleridir" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA'NIN, UKRAYNA'NIN AB VE NATO ÜYELİĞİNDE VETO HAKKI OLMAMALI"

Liderler, Trump'ın Avrupalı yetkililerle Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ukrayna ordusunun kendisine ve diğer ülkelerle yürüttüğü iş birliğine herhangi bir kısıtlama getirilmemeli. Rusya'nın ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde veto hakkı olmamalı" dedi.

"RUSYA'NIN EKONOMİSİNE UYGULANAN YAPTIRIMLARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: