Putin, Kremlin'den Alaska zirvesini değerlendirdi! Krizin nedeni barışın da temeli olmalıdır 

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da Rusya-Ukrayna barışına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Putin "Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ele alınması çözümün temeli olmalıdır. Trump ile yapılan görüşme açık ve bilgilendiriciydi" dedi.

DIŞ HABERLER - Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'daki Rus-Amerikan görüşmelerinin ardından Kremlin'de bir toplantı düzenledi.

Putin "Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ele alınması çözümün temeli olmalıdır. Trump ile yapılan görüşme açık ve bilgilendiriciydi" diye konuştu. 

Rus liderin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Alaska ziyareti zamanında ve çok faydalıydı.

Rusya'nın Alaska'daki konumunu sakin ve ayrıntılı bir şekilde özetlemek için fırsatı vardı.

Rusya Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istiyor.

Rusya tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesini istiyor.

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ele alınması çözümün temeli olmalıdır.

Alaska'daki görüşme gerekli kararı daha da yakınlaştırıyor.

Rusya, Trump yönetiminin Ukrayna'daki düşmanlıkların erken durdurulması gerekliliği konusundaki tutumuna saygı duyuyor.

Rusya, Alaska'da Trump ile yaptığı görüşmelerde neredeyse tüm işbirliği alanlarını ele aldı.

Trump ile yapılan görüşme açık ve bilgilendiriciydi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

