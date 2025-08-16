Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi

Putin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Putin&#039;in Alaska&#039;daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi
Alaska, Rusya, ABD, Putin, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Alaska'da ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki tarihi zirvede Moskova'nın sunduğu talepler belli oldu. ABD basını Putin'in Ukrayna-Rusya savaşı için Trump'tan talep ettiği maddeleri aktardı.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği Alaska zirvesi sonrası iki lider arasında yaşananlar merak konusu oldu. 

Zirve sonrası görüşmeye dair net bir açıklama yapılmazken, müzakerelerin sürdürüleceği mesajı verildi. 

Trump ve Putin'in Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir pazarlık yapıp yapmadıkları merak konusu olurken, ABD basını Moskova'nın zirvedeki taleplerini aktardı. 

Putin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi - 1. Resim

PUTİN, KIRIM VE İŞGAL EDİLEN YERLERİN TANINMASINI İSTEDİ

Axios'un haberine göre; Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD'nin işgal altındaki Ukrayna topraklarını ve Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımasını talep etti.

Putin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi - 2. Resim

Rus lider, Ukrayna'nın Donetsk'ten çekilmesi karşılığında Zaporijya ve Herson'daki cephenin dondurulmasını önerdi.

Öte yandan, görüşmede ABD tarafı, Putin'in Sumi ve Harkov bölgeleri konusunda müzakerelere açık olduğu izlenimi edindi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E: DONBAS'IN TAMAMINI RUSYA'YA BIRAK

Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi" karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.

Aynı haberde, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat!Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var - Dünya"Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var"Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - DünyaLiderler Trump-Putin zirvesi sonrası ne dedi?ABD'den Gazze'ye veto! Filistinlilere vize vermeyi durdurdu - DünyaFilistinlilere vize vermeyi durdurduAB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı! "Rusya'ya karşı birlik olalım" - DünyaAB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı!Ankara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı! Rusya ve İran baypas edildi, 100 yıllık hesap değişiyor - DünyaAnkara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı!Esad militanları İsrail’le el ele! Süveyda’da yeni provokasyon planı - DünyaEsad militanları İsrail’le el ele!
Sonraki Haber Yükleniyor...