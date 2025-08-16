Putin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği Alaska zirvesi sonrası iki lider arasında yaşananlar merak konusu oldu.

Zirve sonrası görüşmeye dair net bir açıklama yapılmazken, müzakerelerin sürdürüleceği mesajı verildi.

Trump ve Putin'in Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir pazarlık yapıp yapmadıkları merak konusu olurken, ABD basını Moskova'nın zirvedeki taleplerini aktardı.

PUTİN, KIRIM VE İŞGAL EDİLEN YERLERİN TANINMASINI İSTEDİ

Axios'un haberine göre; Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD'nin işgal altındaki Ukrayna topraklarını ve Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımasını talep etti.

Rus lider, Ukrayna'nın Donetsk'ten çekilmesi karşılığında Zaporijya ve Herson'daki cephenin dondurulmasını önerdi.

Öte yandan, görüşmede ABD tarafı, Putin'in Sumi ve Harkov bölgeleri konusunda müzakerelere açık olduğu izlenimi edindi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E: DONBAS'IN TAMAMINI RUSYA'YA BIRAK

Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi" karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.

Aynı haberde, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.