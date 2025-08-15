Alaska'da Putin'e zor sorular! "Hiçbir şey" diyerek karşılık verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

PEŞ PEŞE PUTİN'İ KIZDIRACAK SORULAR

Trump’la tokalaşırken Putin’e bir gazeteci “Başkan Putin, sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu.

Putin mimikleriyle “Duymuyorum” karşılığını verdi.

Aynı muhabir liderler toplantı salona geçtikten sonra bir kez daha Putin'e "Devlet Başkanı Putin, Trump size neden güvenmeli? Artık sivilleri öldürmemeye söz verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Rus lider soruya "Hiçbir şey. Sessizlik" diyerek cevap verdi.