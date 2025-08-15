Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Alaska'da Putin'e zor sorular! "Hiçbir şey" diyerek karşılık verdi

Alaska'da Putin'e zor sorular! "Hiçbir şey" diyerek karşılık verdi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Alaska'da dünyanın merakla takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve başladı. İki liderin tokalaştığı ve toplantı salonuna geçtikleri sırada bir muhabir tarafından Rus lidere yöneltilen sorular gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Alaska'da Putin'e zor sorular!

İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

Alaska'da Putin'e zor sorular!

PEŞ PEŞE PUTİN'İ KIZDIRACAK SORULAR

Trump’la tokalaşırken Putin’e bir gazeteci “Başkan Putin, sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu.

Putin mimikleriyle “Duymuyorum” karşılığını verdi.

Alaska'da Putin'e zor sorular!

Aynı muhabir liderler toplantı salona geçtikten sonra bir kez daha Putin'e "Devlet Başkanı Putin, Trump size neden güvenmeli? Artık sivilleri öldürmemeye söz verecek misiniz?" sorusunu yöneltti. 

Rus lider soruya "Hiçbir şey. Sessizlik" diyerek cevap verdi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 16-17 Ağustos İstanbul hava durumuAli Koç'tan taraftara transfer müjdesi... Fenerbahçe'ye 2 kanat ve 1 orta saha takviyesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Putin'e Alaska'da ince mesaj: İsrail'e bile verilmeyen F-22 jetleriyle karşılandı! - Dünyaİsrail'e bile verilmeyen jetlerle karşılandı!Putin ateşkes teklifini reddederse ne olacak? ABD iki petrol şirketine yaptırıma hazırlanıyor - DünyaPutin ateşkes teklifini reddederse ne olacak?Polonya F-16 filosunu güçlendiriyor! F-35'lerin teslimatı da başladı - DünyaPolonya F-16 filosunu güçlendiriyor!Trump ve Putin arasında tarihi zirve! Bütün dünyanın gözü kulağı Alaska'da - DünyaTrump ve Putin arasında tarihi zirve!Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı - DünyaTrump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı4 bin asker bölgeye gönderilecek! Kartellerle mücadele aralıksız sürecek - Dünya4 bin asker bölgeye gönderilecek! Mücadele aralıksız sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...