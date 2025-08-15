Putin ateşkes teklifini reddederse ne olacak? ABD iki petrol şirketine yaptırıma hazırlanıyor

Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da bir araya geldi. Toprak paylaşımının masada olduğu kritik zirve öncesinde, Trump ve Putin aynı anda uçaktan inerek, tokalaştı. Putin'i alkışla karşılayan Trump, Rus lideri ABD Başkanlık aracına bindirdi.

Samimi görüntülerin ardından ABD basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

ABD RUSYA'YA YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, ABD'nin Ukrayna ile ateşkesi kabul etmesi için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapma seçenekleri arasında Rus petrol şirketleri Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye yönelik yaptırım tehdidini de değerlendirdiğini belirtti.

Trump ile Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirvede ilerleme kaydedilememesi durumunda Kremlin'in enerji gelirlerini kısmayı amaçlıyor. Yetkililer, yaptırımların fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda endişeli olduklarını ve Trump'ın böyle bir adım atılması durumunda bunun kısa ömürlü olmasını umduklarını söylüyor.

DİĞER OLASILIK EK TARİFE

Diğer olasılıklar arasında Moskova'nın gölge petrol tanker filosuna daha fazla kısıtlama getirilmesi ve Çin de dahil olmak üzere Rus petrolü alıcılarına ek tarifeler uygulanması yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım iddialarına karşı henüz bir açıklama yapmadı. Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi olan şirketler bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam ham petrol ihracatının neredeyse yarısını, yani günlük yaklaşık 2,2 milyon varili gerçekleştirdi.