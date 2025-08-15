Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, tarihi zirveye saatler kala Putin'e sinyali verdi! "Çekip giderim"

Trump, tarihi zirveye saatler kala Putin'e sinyali verdi! "Çekip giderim"

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bugün, Alaska'da Trump ve Putin arasında tarihi bir zirve gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump, tarihi zirveye saatler kala, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin iyi geçmemesi halinde "çekip gideceğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, tarihi görüşme öncesi Putin'e sinyali verdi!

"GÖRÜŞME İYİ GİTMEZSE ÇEKİP GİDERİM"

Başkan Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim." dedi.

Trump, tarihi görüşme öncesi Putin'e sinyali verdi!

"PUTİN ANLAŞMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı Trump ile Putin, bugün Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Trump, Fox News Radio'ya dün yaptığı açıklamada, olası bir ateşkes süreci konusuna ilişkin, "Hemen ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyorum ama bence bu gerçekleşecek." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı, Putin'in artık anlaşmak istediğini düşündüğünü vurgulayarak ilk görüşmenin başarılı geçmesi halinde hemen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayıp bu iki liderin bir araya geleceği ikinci bir zirveyi ayarlayacağını belirtmişti.

"Bu ilk görüşme, ikinci görüşmeyi hazırlar. İkinci toplantı çok önemli olacak çünkü bu toplantıda bir anlaşma yapabilirler. Burada sınırlar ve topraklar konusunda birtakım tavizler verilecek." diyen Trump, zirvenin başarılı olmama ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etmişti.

Trump, Alaska Zirvesi'nden Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.

