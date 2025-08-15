Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump ile Lukaşenko görüştü! 1300 esirin serbest bırakılması masada

Trump ile Lukaşenko görüştü! 1300 esirin serbest bırakılması masada

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump ile Lukaşenko görüştü! 1300 esirin serbest bırakılması masada
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Trump'ın Ocak ayında başlayan ikinci döneminin başlangıcından bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Alaska'da bugün yapılacak ABD-Rusya zirvesini değerlendirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

1300 MAHKUM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trump, açıklamasında, "Bu görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 mahkumun daha serbest bırakılması konusunu da görüşüyoruz. Başkan Putin'in Alaska ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Alaska'da bir araya gelecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konuyla ilgili son açıklamasında, zirveden Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek bir barış anlaşmasının çıkabileceğini dile getirmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump-Putin görüşmesinde tarihte bir ilk yaşanabilir: Aynı hava sahasında Rus ve ABD savaş uçakları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump-Putin görüşmesinde tarihte bir ilk yaşanabilir: Aynı hava sahasında Rus ve ABD savaş uçakları! - DünyaTarihte bir ilk olabilir!İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar var - DünyaCuma namazı çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar varHavalimanında korku dolu anlar! İki uçak taksi sırasında çarpıştı - DünyaHavalimanında korku dolu anlar! İki uçak taksi sırasında çarpıştıPutin’in sırları bir bir gün yüzüne çıkıyor! Oğlunun fotoğrafları ilk kez yayınlandı: Çocukların masrafları... - DünyaO fotoğraflar ilk kez yayınlandı: Masrafları...Pakistan'daki sel hayatı durma noktasına getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaÜlkede hayat durma noktasında! Çok sayıda ölü ve kayıp varTarihi buluşmaya saatler kala Trump'tan iki kelimelik sürpriz paylaşım! ''Büyük risk!!!'' - DünyaTrump'tan 2 kelimelik sürpriz paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...