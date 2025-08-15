Tarihi buluşmaya saatler kala Trump'tan iki kelimelik sürpriz paylaşım! ''Büyük risk!!!''

Bu gece Alaska’da gerçekleşmesi beklenen tarihi zirve için nefesler tutulurken, Trump paylaştığı iki kelimelik ''Büyük risk!!!'' notuyla gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı yüksek risk taşıyan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

''TARAFLAR GERİ ADIM ATMAZSA BU SAVAŞ BİTMEZ''

Görüşmenin kötü gitmesi halinde “kimseyi aramayacağını” söyleyen ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın ancak karşılıklı toprak ve sınır tavizleriyle çözülebileceğini savundu. “Taraflar geri adım atmazsa bu savaş bitmez” diyen Trump, yeni bir barış haritası sinyali verdi.

''PUTİN ANLAŞMAK İSTİYOR''

Fox radyosuna konuşan ABD Başkanı, Putin'in artık anlaşmak istediğini düşündüğünü vurgulayarak ilk görüşmenin başarılı geçmesi halinde hemen Zelenskiy'yi arayıp bu iki liderin bir araya geleceği ikinci bir zirveyi ayarlayacağını belirtti.

''İKİNCİ BİR GÖRÜŞME İÇİN ZELENSKİY'İ ARAYABİLİRİM''

''Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuma inanıyorum. Bir anlaşma yapacak. Sanırım yapacak. Ve bunu öğreneceğiz — çok çabuk öğreneceğim. Putin ile zirve sonrası ikinci bir görüşme düzenlemek için Zelenskiy'i arayabilirim. İkinci toplantıda bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum ancak görüşmenin başarısız olma ihtimali yüzde 25, başarılı olma ihtimali ise yüzde 75."

Öte yandan anlaşmazlığın çözülmemesi halinde yaptırımlar uygulanacağını vurgulayan Trump, Rusya ve Ukrayna’nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini belirtti.

Trump, muhtemel bir ateşkes süreci konusuna ilişkin, "Hemen ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyorum ama bence bu gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

MASADA UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ VAR

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ele alınması bekleniyor.

Kremlin, Putin ve Trump’ın bu zirvede Ukrayna’da uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakere etmeye odaklanacağı bilgisini paylaşarak, görüşmenin öncelikli gündemine dikkati çekti.