Trump-Putin görüşmesinde tarihte bir ilk: Aynı hava sahasında Rus ve ABD savaş uçakları!

Rusya Devlet Başkanı Putin, saatler sonra ABD Başkanı Trump ile Alaska'da bir araya gelecek.

RUSYA VE ABD'NİN UÇAKLARI BİR İLKE SAHNE OLABİLİR

Bu görüşme, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana Kremlin lideri ile ilk yüz yüze teması olacak. Ancak zirve, başka bir ilke de sahne olabilir. Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 Raptor jetleriyle aynı hava sahasında uçması ihtimali bulunuyor.

ABD merkezli Miami Herald haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Trump’ın “büyük bir merakla beklenen” olarak tanımladığı görüşme, ABD’nin Alaska’daki Joint Base Elmendorf–Richardson (JBER) üssünde yapılacak. Bu üs, ABD’nin Arktik bölgesine güç projeksiyonunun kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

SU-57'LER PUTİN'E EŞLİK Mİ EDECEK?

Bölge, Rusya’nın hâkimiyetinde olsa da ABD’nin stratejik ilgisi giderek artıyor. Putin’in bu üsse inmesi halinde, Su-57 uçaklarının da kendisine eşlik etmesi olası görülüyor.

Açık kaynak verilerine göre, F-22 ile Su-57 daha önce aynı hava sahasında hiç karşılaşmadı. Ancak Şubat ayında Hindistan’daki bir hava gösterisinde, Su-57 ile ABD’ye ait beşinci nesil savaş uçağı F-35 birlikte yer almış ve bu, Hindistan hükümeti tarafından “tarihi bir an” olarak tanımlanmıştı.

HER İKİ UÇAK DA YÜKSEK DONANIMA SAHİP

NATO kod adı “Felon” olan Su-57, Kremlin’in F-22’ye en yakın muadili olarak görülüyor. Her iki uçak da beşinci nesil gizlilik (stealth) teknolojisine sahip, gelişmiş radar ve aviyonik sistemlerle donatılmış, düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek üzere tasarlanmış savaş uçakları.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) 2025 Askeri Denge raporuna göre, ABD’nin envanterinde yaklaşık 165 F-22 bulunurken, Rusya’nın elinde yaklaşık 19 Su-57 var.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava harekâtında Su-57’ler şimdiye kadar ön planda yer almadı. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 2023 başındaki istihbarat raporları, bu uçakların cephe hattından uzakta tutulduğunu gösteriyor. Ancak son haftalarda Rusya’nın Su-57 kullanımını artırdığına dair bilgiler Ukrayna’dan gelmeye başladı. Ukrayna, 2024 ortasında sınırın yüzlerce kilometre gerisindeki bir hava üssünde Su-57’yi vurduğunu duyurdu.

Hollanda merkezli TNO düşünce kuruluşundan strateji analisti Frederik Mertens’e göre, F-22 teknik açıdan Su-57’nin önünde yer alıyor. Mertens, “F-22’nin gizlilik özellikleri çok daha üstün. Rus uçağı ise hâlâ Su-27 tasarımının izlerini taşıyor” dedi. Bununla birlikte Su-57’nin “çok yetenekli ve tehlikeli bir uçak” olduğunu vurgulayan Mertens, iki uçağın karşılaşması halinde her iki tarafın da rakibinin kabiliyetlerini öğrenmeye çalışacağını, aynı zamanda kendi teknolojilerini gizlemeye çalışacağını ifade etti.

Mertens, “Her ne olursa olsun, F-22 ve Su-57’nin yan yana görünmesi, Rusya için propaganda açısından büyük bir kazanım olacaktır. Bu, en azından iki uçağın eşit seviyede olduğu izlenimini verecektir” diye konuştu.