Trump'tan Tel Aviv'e talimat! "İşgali hızlandırın"

Trump'tan Tel Aviv'e talimat! "İşgali hızlandırın"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Tel Aviv&#039;e talimat! &quot;İşgali hızlandırın&quot;
Anadolu Ajansı

İşgali İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne acımasız saldırıları sürerken, İsrail medyasında çarpıcı bir haber yapıldı. Hayom gazetesine konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Trump'ın Tel Aviv'e talimat vererek, Gazze kentini işgal kararına atıfla "Yapın ancak hemen yapın" dediğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, tüm acımasızlığıyla sürüyor.

Israel Hayom gazetesinin Beyaz Saray'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın bu hafta başında Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkarılmasını desteklemesine rağmen İsrail'in saldırıları bir an önce tamamlamasını istediği öne sürüldü.

Trump'tan Tel Aviv'e talimat!

"HEMEN İŞGAL EDİN"

Gazeteye konuşan kaynak, Trump'ın görüşme esnasında Gazze kentini işgal kararına atıfla "Yapın ancak hemen yapın" dediğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Trump'tan Tel Aviv'e talimat!

Öte yandan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in yakın zamanda yapılan bir kabine toplantısında Washington'un Gazze'ye düzenlenen saldırılar konusunda "sabrının tükenmeye başladığı" uyarısında bulunduğu da aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı almasından bir hafta sonra, orduya Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlaması talimatı verildiğini yazmıştı.

Trump'tan Tel Aviv'e talimat!

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedilmişti.

İsrail basını, ordunun Gazze kentini işgal saldırılarına 80 bin ila 100 bin yedek askerin katılmasını planladığını belirtmişti.

İSRAİL'DEN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

