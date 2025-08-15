İsrail’in Filistin devletini yok etme planı: E1! Dünyadan tepki yağıyor: Yanıltıcı inançlara kapılmasın

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına dünyadan tepki yağıyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'i işgal eylemleri hakkında paylaşım yaptı. Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı

AB: E1 KARARI ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına tepki gösterilerek, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ''Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak." İfadelerine de yer verildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: İŞGALİ PEKİŞTİRİP GERİLİMLERİ KÖRÜKLEYECEK

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, Guterres açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer verdi.

Bu tür yasa dışı yerleşimlerin "işgali daha da pekiştireceğini ve gerilimleri körükleyeceğini" vurgulayan Guterres, böyle bir hareketin "iki devletli çözümün bir parçası olarak Filistin Devleti'nin yaşayabilirliğini daha da aşındıracağını" belirtti. Guterres, İsrailli yetkililere bu sürecin ilerlemesini derhal durdurma çağrısında bulundu.

İSPANYA: KARAR, ULUSLARARASI HUKUKUN BAŞKA BİR İHLALİDİR

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." dedi.

KATAR DA KARARI KINADI

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Smotrich'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracak bir yerleşim birimi inşası planının kınandığı ve bunun uluslararası meşruiyet kararlarının açık şekilde ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

MISIR: İSRAİL YANILTICI İNANÇLARA KAPILMASIN

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in Doğu Kudüs çevresinde 3 bin 400 yasa dışı konut inşasını onaylayacağı yönündeki açıklamasını kınadı. Mısır'ın, söz konusu yerleşim politikalarını ve İsrailli yetkililerinin şiddet, nefret ve aşırılık yanlısı açıklamalarını asla kabul etmediği kaydedildi. İsrail'e Filistin meselesinin tasfiyesi ve sözde "büyük İsrail" vizyonunu oluşturma gibi yanıltıcı inançlara kapılmaması uyarısında bulunuldu.

ÜRDÜN: FİLİSTİN HALKINA GEREKLİ KORUMANIN SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Smotrich'in onaylamayı planladığı "E1" projesi, uluslararası hukukun açık şekilde ihlali ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurmada devredilemez hakkına saldırı olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma konusundaki meşru haklarının verilmesi, işlenen suçların durdurulması ve faillerinin hesap vermesi çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN: BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK BİR SALDIRI

Filistin devlet başkanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları "uluslararası kararlar ile uluslararası hukukun ihlali, devletlerin egemenliğine ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, söz konusu açıklamaların "kabul edilemez olduğu, İsrail'in yayılmacı ve sömürgeci politikasının da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği" kaydedildi.

YEMEN DE BÜYÜK İSRAİL VİZYONUNU KINADI

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İsrail Başbakanı'nın, 'Büyük İsrail' vizyonu olarak adlandırdığı şeyle övünmesinin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

İRAN: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK FAŞİST BİR NİYETİN GÖSTERGESİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "tarihi ve ruhani bir misyon" iddiasıyla, "Nil'den Fırat'a kadar uzanan" bir hedef peşinde olduğunu belirtmesini, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne yönelik "faşist" bir niyetin açık göstergesi olarak değerlendirdi.

UMMAN, YASA DIŞI YAYILMACI PLANLARINI REDDETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru haklarını ihlal eden yasa dışı yayılmacı planlarını reddettikleri" belirtildi.

IRAK ve KUVEYT: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci oluşumun sözde ‘Büyük İsrail vizyonu’ olarak adlandırılan ve bu oluşumun yayılmacı emellerini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltalama çabasını açıkça ortaya koyan açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verilirken Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerinin topraklarının bir kısmının ilhakına ilişkin yaptığı açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, dün, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan "E1" projesine itiraz ediyor.

Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.