Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı

Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya&#039;dan provokasyon uyarısı
Trump, Putin, Rusya, ABD, Ukrayna, Alaska, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılacak görüşme öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı geldi.

Ukrayna'da devam eden savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da bir araya gelecek. Toprak paylaşımının masada olduğu kritik zirve öncesinde Rusya'dan çarpıcı bir provokasyon açıklaması geldi.

SUÇLAMALAR PROVOKASYON, BİZ SALDIRMADIK

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin, Rus ordusunu Sumi şehrine saldırı düzenlediği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı - 1. Resim

Ukrayna'nın, Rus ordusunu Sumi merkezindeki bir pazar yerine ve diğer yerleşim yerlerine saldırı düzenlemekle suçladığı vurgulanan açıklamada, "Bu, Rusya ile ABD arasında Anchorage kentinde yapılacak müzakereleri baltalamak için olumsuz medya ortamı oluşturma amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyon. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi ve diğer kentlere saldırı düzenlemedi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için "provokasyon hazırladığı" öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

