Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirilen tarihi Trump-Putin Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyanın yakından takip ettiği ABD'deki tarihi Alaska Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

ALASKA'DAKİ TARİHİ TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

