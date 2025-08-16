Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği zirvenin ardından, Ukrayna için etkili güvenlik garantilerinin sağlanmasının barış görüşmeleri öncesi şart olduğunu açıkladı.

Alman Basın Ajansı (dpa) kaynaklarına göre, Ukrayna yalnızca egemenliği ve devlet yapısının etkin şekilde korunacağından emin olursa müzakereleri kabul edecek. Berlin, “Güzel sözler yeterli değil, özellikle Rusya tarafının sözleri değil. Gereken, maddi ve somut destek” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA GARANTİ GEREK

Avrupa liderleri de Cumartesi günü yayınladıkları ortak bildiride, Trump’ın barış görüşmelerini ilerletme çabalarını desteklemeye hazır olduklarını belirterek, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için demirden güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bildirinin Almanya tarafından hazırlanmış bir taslak temelinde yayımlandığı, Berlin’in Avrupa ülkelerinin yakın koordinasyon içinde hareket etmesini ve Ukrayna’nın yanında durmayı sürdürmesini istediği belirtildi. Alman yetkililer, “Hem temel güvenlik çıkarlarımızı korumak hem de ABD ile iş birliğini sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump ve Putin, Anchorage’daki zirvede bir araya gelerek son dört yıldaki ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirdi.