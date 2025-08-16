Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var

Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alaska&#039;daki tarihi zirve sonrası Almanya&#039;dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna&#039;nın garantiye ihtiyacı var
Trump, Putin, Ukrayna, Alaska, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün, Türkiye için akşam saatlerinde, Trump ve Putin arasında tarihi bir zirve gerçekleşti. Zirve sonrası Ukrayna Savaşı adına somut kararların alınmaması dikkat çekerken, Almanya'dan Zelenskiy'nin ülkesi için açıklama geldi. Almanya, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği zirvenin ardından, Ukrayna için etkili güvenlik garantilerinin sağlanmasının barış görüşmeleri öncesi şart olduğunu açıkladı.

Alman Basın Ajansı (dpa) kaynaklarına göre, Ukrayna yalnızca egemenliği ve devlet yapısının etkin şekilde korunacağından emin olursa müzakereleri kabul edecek. Berlin, “Güzel sözler yeterli değil, özellikle Rusya tarafının sözleri değil. Gereken, maddi ve somut destek” ifadelerini kullandı.

Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var - 1. Resim

UKRAYNA'YA GARANTİ GEREK

Avrupa liderleri de Cumartesi günü yayınladıkları ortak bildiride, Trump’ın barış görüşmelerini ilerletme çabalarını desteklemeye hazır olduklarını belirterek, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için demirden güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bildirinin Almanya tarafından hazırlanmış bir taslak temelinde yayımlandığı, Berlin’in Avrupa ülkelerinin yakın koordinasyon içinde hareket etmesini ve Ukrayna’nın yanında durmayı sürdürmesini istediği belirtildi. Alman yetkililer, “Hem temel güvenlik çıkarlarımızı korumak hem de ABD ile iş birliğini sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump ve Putin, Anchorage’daki zirvede bir araya gelerek son dört yıldaki ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - DünyaLiderler Trump-Putin zirvesi sonrası ne dedi?ABD'den Gazze'ye veto! Filistinlilere vize vermeyi durdurdu - DünyaFilistinlilere vize vermeyi durdurduPutin'in Alaska'daki talepleri ortaya çıktı: Rus toprakları olarak tanınmasını istedi - DünyaRus toprakları olarak tanınmasını istediAB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı! "Rusya'ya karşı birlik olalım" - DünyaAB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı!Ankara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı! Rusya ve İran baypas edildi, 100 yıllık hesap değişiyor - DünyaAnkara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı!Esad militanları İsrail’le el ele! Süveyda’da yeni provokasyon planı - DünyaEsad militanları İsrail’le el ele!
Sonraki Haber Yükleniyor...