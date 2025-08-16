Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış!

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış!

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış!
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirve, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına çözüm getiremedi. Dünya liderleri ve diplomatların, zirveye dair yorumları ise merak konusu oldu. Dünyanın çeşitli noktalarından üst düzey isimlerin zirve hakkındaki görüşlerini sizler için derledik.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirve, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına çözüm getiremedi. Ancak zirve sonrası birçok dünya liderinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

ZELENSKİY 3'LÜ ZİRVE DEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda, Trump’ın önerdiği “Ukrayna-ABD-Rusya” üçlü zirvesine destek verdiklerini belirtti.

Zelenskiy, pazartesi günü Washington’da Trump ile bir araya geleceğini, Avrupa’nın da güvenlik garantileri sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa liderleri ortak bildiride, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için “demirden güvenlik garantileri” gerektiğini belirterek, Trump’ın bu yöndeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bildiride, “Rusya, Ukrayna’nın AB ve NATO yoluna veto koyamaz” ifadesi yer aldı.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 1. Resim

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ın çabalarının “Rusya’nın yasadışı savaşını bitirmeye her zamankinden daha çok yaklaştırdığını” söyledi. Avrupa ve ABD’nin güvenlik garantisi taahhüdünün kritik olduğunu belirten Starmer, Putin’e yönelik yaptırımların artırılacağını kaydetti.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 2. Resim

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatarak, Trump ve Zelenskiy ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “Ukrayna’da barış için umut ışığı doğdu” değerlendirmesini yaptı.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 3. Resim

ALMANYA

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini vurguladı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “ABD, Rusya’yı ciddi müzakerelere zorlayabilir” dedi.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 4. Resim

HİNDİSTAN

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump-Putin zirvesini “barış arayışında önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini söyledi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Putin’in hâlâ toprak kazanımları peşinde olduğunu savundu.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 5. Resim

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ve Putin görüşmesini “dünyayı daha güvenli kılan bir gelişme” olarak değerlendirirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Batı’nın birlik içinde kalmasının hayati olduğunu vurguladı. Polonya Cumhurbaşkanı’nın dış politika danışmanı Marcin Przydacz, görüşmelerin başlamasını “değerli bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 6. Resim

SLOVAKYA

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Alaska’da “hayati bir sürecin başlatıldığını” kaydetti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise “kötü bir barışın Rusya’ya yeni tehditler oluşturma imkânı tanıyacağı” uyarısında bulundu.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 7. Resim

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu Oana, transatlantik birlik ve Avrupa dayanışmasının kalıcı barış için şart olduğunu vurguladı. Oana, Karadeniz’de istikrarın hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik büyüme açısından kritik olduğunu belirtti.

Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - 8. Resim

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

