Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen zirve, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına çözüm getiremedi. Ancak zirve sonrası birçok dünya liderinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

ZELENSKİY 3'LÜ ZİRVE DEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda, Trump’ın önerdiği “Ukrayna-ABD-Rusya” üçlü zirvesine destek verdiklerini belirtti.

Zelenskiy, pazartesi günü Washington’da Trump ile bir araya geleceğini, Avrupa’nın da güvenlik garantileri sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa liderleri ortak bildiride, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için “demirden güvenlik garantileri” gerektiğini belirterek, Trump’ın bu yöndeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bildiride, “Rusya, Ukrayna’nın AB ve NATO yoluna veto koyamaz” ifadesi yer aldı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ın çabalarının “Rusya’nın yasadışı savaşını bitirmeye her zamankinden daha çok yaklaştırdığını” söyledi. Avrupa ve ABD’nin güvenlik garantisi taahhüdünün kritik olduğunu belirten Starmer, Putin’e yönelik yaptırımların artırılacağını kaydetti.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatarak, Trump ve Zelenskiy ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “Ukrayna’da barış için umut ışığı doğdu” değerlendirmesini yaptı.

ALMANYA

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini vurguladı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “ABD, Rusya’yı ciddi müzakerelere zorlayabilir” dedi.

HİNDİSTAN

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump-Putin zirvesini “barış arayışında önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini söyledi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Putin’in hâlâ toprak kazanımları peşinde olduğunu savundu.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ve Putin görüşmesini “dünyayı daha güvenli kılan bir gelişme” olarak değerlendirirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Batı’nın birlik içinde kalmasının hayati olduğunu vurguladı. Polonya Cumhurbaşkanı’nın dış politika danışmanı Marcin Przydacz, görüşmelerin başlamasını “değerli bir gelişme” olarak nitelendirdi.

SLOVAKYA

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Alaska’da “hayati bir sürecin başlatıldığını” kaydetti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise “kötü bir barışın Rusya’ya yeni tehditler oluşturma imkânı tanıyacağı” uyarısında bulundu.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu Oana, transatlantik birlik ve Avrupa dayanışmasının kalıcı barış için şart olduğunu vurguladı. Oana, Karadeniz’de istikrarın hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik büyüme açısından kritik olduğunu belirtti.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: