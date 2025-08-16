Zirve sonrası kulisler karıştı! Trump 'hazırım' dedi, Putin'den uyarı geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yaptığı görüşme sonrası e Fox News'te açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin ardından bir anlaşma çıkmadığını ancak "büyük ilerlemeler" kaydedildiğini duyurdu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Vladimir Putin bir şey söyledi -- en ilginç şeylerden biri. 'Seçimleriniz hileli çünkü posta yoluyla oy kullanıyorsunuz' dedi. 'Posta yoluyla oy kullanma, hiçbir seçimde -- hiçbir ülkede posta yoluyla oy kullanma yok. Posta yoluyla oy kullanıp dürüst seçimler yapmak imkânsız.' dedi. Bunu bana 2020 hakkında konuştuğumuz için söyledi. 'Seçimi büyük bir farkla kazandınız' dedi.

"SORUMLULUK ZELENSKİY'DE"

Trump, Fox News’e verdiği röportajda müzakerelerin bundan sonraki aşamasında sorumluluğun Ukrayna’ya geçtiğini de söyledi.

"Şimdi bu işi halletmek gerçekten de Başkan Zelenskiy’ye düşüyor. İkisi de benim orada olmamı istiyor ve ben de orada olacağım."

ABD Başkanı Donald Trump üzgün ve yorgun görünüyordu. Belki de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in boyun eğmemiş görünmesi, hala savaşın "temel nedenlerinden" bahsetmesi ve ses tonunun değişmemiş olması nedeniyle. Hatta tehdit edercesine Kiev'i ve Avrupalı müttefiklerini, Trump'ı içine sürüklediğine inandığı sürece karışmamaları konusunda uyardı.

TOPRAK TAKASI VE GÜVENLİK GARANTİLERİ GÜNDEMDE

Trump, Putin ile yapılan görüşmede toprak takası ve güvenlik garantileri konularında "büyük ölçüde" mutabık kalındığını ifade etti.

"Evet, bence bunlar müzakere ettiğimiz noktalar ve büyük ölçüde mutabık kaldığımız noktalar. Aslında birçok konuda mutabık kaldık. Toplantı sıcak geçti. Bence sonuca çok yaklaştık. Bakın, Ukrayna da bunu kabul etmek zorunda."

PUTİN'İN KAZANIMLARI NE OLDU?

Putin, zirveden sonra yaptığı açıklamada Ukrayna’daki savaşın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Avrupa başkentlerine ise "ilerlemeyi engellememe" çağrısı yaptı.

"Kiev ve Avrupa başkentlerinin tüm bunları yapıcı bir şekilde algılamasını ve herhangi bir engel oluşturmamalarını bekliyoruz."