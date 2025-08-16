Zirve sonrası kulisler karıştı! Trump 'hazırım' dedi, Putin'den uyarı geldi!
Dünya nefesini tuttu, Alaska’daki Trump-Putin zirvesinden çıkacak kararı bekledi. Herkesin gözü bu tarihi buluşmadayken, kapalı kapılar ardında yaşananlar kulisleri adeta kaynattı. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası Fox News’e verdiği röportajda “Putin de, Zelenskiy de benim orada olmamı istiyor. Hazırım!” diyerek bombayı patlattı.Putin ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada seçimlere hile karıştığını ima ederek ABD’ye mesaj gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yaptığı görüşme sonrası e Fox News'te açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin ardından bir anlaşma çıkmadığını ancak "büyük ilerlemeler" kaydedildiğini duyurdu.
Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
"Vladimir Putin bir şey söyledi -- en ilginç şeylerden biri. 'Seçimleriniz hileli çünkü posta yoluyla oy kullanıyorsunuz' dedi. 'Posta yoluyla oy kullanma, hiçbir seçimde -- hiçbir ülkede posta yoluyla oy kullanma yok. Posta yoluyla oy kullanıp dürüst seçimler yapmak imkânsız.' dedi. Bunu bana 2020 hakkında konuştuğumuz için söyledi. 'Seçimi büyük bir farkla kazandınız' dedi.
"SORUMLULUK ZELENSKİY'DE"
Trump, Fox News’e verdiği röportajda müzakerelerin bundan sonraki aşamasında sorumluluğun Ukrayna’ya geçtiğini de söyledi.
"Şimdi bu işi halletmek gerçekten de Başkan Zelenskiy’ye düşüyor. İkisi de benim orada olmamı istiyor ve ben de orada olacağım."
TOPRAK TAKASI VE GÜVENLİK GARANTİLERİ GÜNDEMDE
Trump, Putin ile yapılan görüşmede toprak takası ve güvenlik garantileri konularında "büyük ölçüde" mutabık kalındığını ifade etti.
"Evet, bence bunlar müzakere ettiğimiz noktalar ve büyük ölçüde mutabık kaldığımız noktalar. Aslında birçok konuda mutabık kaldık. Toplantı sıcak geçti. Bence sonuca çok yaklaştık. Bakın, Ukrayna da bunu kabul etmek zorunda."
PUTİN'İN KAZANIMLARI NE OLDU?
Putin, zirveden sonra yaptığı açıklamada Ukrayna’daki savaşın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Avrupa başkentlerine ise "ilerlemeyi engellememe" çağrısı yaptı.
"Kiev ve Avrupa başkentlerinin tüm bunları yapıcı bir şekilde algılamasını ve herhangi bir engel oluşturmamalarını bekliyoruz."
TRUMP'TAN NATO VE KİEV'E ÇAĞRI
Zirvede gazetecilerin soruları alınmadı ancak Trump, röportajında barış sürecinin yakın olduğunu ifade etti:
"Anlaşmanın yapılacağından emin olmak istiyorum. Bunu başarmak için oldukça iyi bir şansımız var."
"Bence toplantı, iyi anlaştığımız anlamında 10 puanlık bir toplantıydı."
PUTİN'İN TUTUMU VE BATI'DAKİ ŞÜPHELER
Litvanya ve Çekya'dan yetkililer, Putin’in barış söylemine kuşkuyla yaklaştı. Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Putin’i "gaslighting" yapmakla suçladı. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise şöyle dedi:
“Putin barış müzakerelerini ciddiye alsaydı, bugün bütün gün Ukrayna’ya saldırmazdı.”
PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR
Ukrayna’yı "kardeş halk" olarak gördüklerini belirtti. Öte yandan, ABD ile ekonomik işbirliğine açık olduklarını vurguladı.
Trump ile "güvene dayalı bir temas" kurulduğunu söyledi.
Barış için temel şart olarak "Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturan nedenlerin kaldırılmasını" istedi.
ZİRVEDEN ÇIKAN TABLO
Görüşme sonunda net bir mutabakata varılmadı. Ancak taraflar diyaloğun sürdürüleceğini belirtti. Trump, daha fazla yaptırım tehdidinden şimdilik vazgeçtiğini söyledi:
"Bugün olanlar nedeniyle, şu anda bunu düşünmeme gerek olmadığını düşünüyorum."