Putin'den Alaska'da sürpriz ziyaret! Trump'la görüşmesinin ardından oraya koştu
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Alaska'da İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret etti. Anma töreni sonrası Rus lider ülkesine döndü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği temasların hemen ardından Alaska’daki Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret etti.
MEZARLARA ÇİÇEK BIRAKTI
Kremlin’in paylaştığı bilgilere göre; Putin, Anchorage yakınlarında bulunan Fort Richardson Askerî Mezarlığı’na giderek, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin mezarlarına çiçek bıraktı.
Bu askerlerin, ABD’nin Lend-Lease (Ödünç Verme ve Kiralama) programı çerçevesinde müttefiklere askeri malzeme taşırken öldüğü belirtildi.
DİN ADAMIYLA KISA BİR SOHBET
Ziyaret sırasında Putin, bölgedeki Ortodoks din adamlarından biriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Anma töreninin ardından Rus lider, dönüş yolculuğu için Alaska’dan ayrıldı.
