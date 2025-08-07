Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Donald Trump'tan dev şirketin CEO'suna istifa çağrısı: Şirket hisseleri çakıldı!

Donald Trump'tan dev şirketin CEO'suna istifa çağrısı: Şirket hisseleri çakıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Donald Trump&#039;tan dev şirketin CEO&#039;suna istifa çağrısı: Şirket hisseleri çakıldı!
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Intel'in üst yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan'ın "büyük bir çelişki içinde" olduğunu belirterek istifaya çağırdı. Trump'ın açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Intel'in CEO'su büyük bir çelişki içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından geldi.

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Söz konusu mektupta Cotton, mart ayında Intel'in CEO'su olarak atanan Tan'ın düzinelerce Çinli şirketi kontrol ettiğini ve yüzlerce Çinli ileri üretim ve çip şirketinde hissesinin olduğunun bildirildiğini aktarmıştı.

Ayrıca Cotton, bu şirketlerden en az sekizinin ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

Tan'ın son olarak gelişmiş çip tasarımının temel unsurlarından biri olan elektronik tasarım otomasyonu teknolojisi üreten Cadence Design Systems şirketinin CEO'su olarak görev yaptığını anımsatan Cotton, söz konusu şirketin geçen hafta ürünlerini Çin askeri üniversitesine yasa dışı olarak sattığı ve lisans almadan teknolojisini Çinli bir yarı iletken şirketine aktardığı suçlamalarını kabul ettiğini ve bu yasa dışı faaliyetlerin Tan'ın görev süresi içinde gerçekleştiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'a istifa çağrısında bulunmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YÖK suç duyurusunda bulundu! Sahte diploma skandalında sıcak gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin 1 haftanın zirvesinde! Trump’tan kripto paralar için yeni hamle - EkonomiBitcoin 1 haftanın zirvesinde! Borsada 12,5 ay sonra bir ilk! BİST 100 endeksi 11 binin üzerini gördü - EkonomiBorsada 12,5 ay sonra bir ilk! Kuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular - EkonomiKuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için...Yabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı - EkonomiYabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımıKur korumalı mevduat hesaplarında 11 milyar liralık düşüş - EkonomiKur korumalı mevduat hesaplarında 11 milyar liralık düşüşMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para - EkonomiRezervlerde büyük düşüş! İşte kasadaki para
Sonraki Haber Yükleniyor...