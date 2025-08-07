Bitcoin 1 haftanın zirvesinde! Trump’tan kripto paralar için yeni hamle

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Bugünkü işlemlerde 116 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, son 1 haftanın zirvesini test etti.

Analistler, hafta boyunca 113.600 dolar desteği üzerinde tutunmayı başaran BTC’de, 117 bin 300 doların ilk direnç konumunda bulunduğunu aktararak, bu seviyenin de geçilmesi halinde alımların hız kazanabileceğini belirtiyor.

TRUMP’TAN YENİ KARARNAME Mİ?

BTC’de son iki işlem günündeki alımlar, ABD’de ciddi bir düzenlemenin daha hayata geçirilebileceği yönündeki haberlerden destek buldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede “401 K” olarak tanımlanan emeklilik fonlarının da kripto varlıklara yatırım yapmasına izin veren bir Başkanlık Kararnamesi imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

9 TRİLYON DOLARLIK HEYECAN

ABD’de daha önce de bu konuda haberler gündeme gelmişti. Ancak bu defa söz konusu düzenleme için Çalışma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile diğer düzenleyici kurumlara talimat verildiği, gerekli çalışmaların yapıldığı öne sürüldü. Daha önce de bu konuda haberler öne sürülmüştü.

Toplam büyüklüğü 9 trilyon dolar civarında olan bu fonlara vize çıkması halinde, BTC’de kurumsal alımların hız kazanabileceği ve uzun vadeli fonların, portföylerini BTC ile çeşitlendirebileceği ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞLERİ

Bu arada 7 Ağustos’ta Bitcoin ETF’lerine ilk saatlerde 91,55 milyon dolarlık net para girişi gözlemlendi. Böylece 4 gün süren para çıkışlarının ardından BTC’de yeniden para girişi başladı.

ABD’de üzerinde çalışılan yeni kararnamenin bütün dijital varlıkları kapsayabileceği aktarılıyor. Bu etki ile bugün Ethereum ETF’lerine de 35,12 milyon dolarlık net para girişi oldu. Ethereum da bugün %5’e yakın primle 3.865 dolara yöneldi.