Borsada 12,5 ay sonra bir ilk! BİST 100 endeksi 11 binin üzerini gördü

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son haftalarda yukarı yönlü trendini koruyan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün de yükselişine devam ederek kritik bir direnci test etti.

Son olarak 25 Temmuz 2024 tarihinde 11 binin üzerinde işlem gören BİST 100, aradan 12,5 ay geçtikten ardından bugün tekrar 11 bin seviyesini aştı. Saat 16:00 itibarıyla endekste işlemler %1 civarında primle 11 binin hemen üzerinde devam ediyor.

“REKOR SEVİYE GÖRÜLEBİLİR”

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, güne alıcılı bir başlangıç yapan endekste 10.902 seviyesinin aşılmasıyla birlikte artık tarihî zirve olan 11.252 puanın hedefleneceği belirtildi.

Kuveyt Türk tarafından paylaşılan bültende “Alımların devam etmesi durumunda endekste 11.088 ve 11.252 hedeflenebilir. Kâr realizasyonlarında 10.839 destek olarak takip edilebilir” denildi.

BANKA HİSSELERİ ÖNCÜ

Bugün (TSİ 16:00 itibarıyla) Bankacılık Endeksinde yükseliş %1,70 civarında seyrederken; Sınai Endekste işlemler %0,65 ve Hizmetler Endeksinde de %0,80 primle devam ediyor.

Beklenti altında kalan temmuz TÜFE verisinin ardından TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi, borsada banka hisseleri öncülüğünde rekor yolculuğunu destekliyor.

KÂR SATIŞLARI HALİNDE…

Analistler, borsada kısa vadede 10.902’nin önemli bir destek olduğunu, 11.000 seviyesinin ise psikolojik anlamda takip edildiğini belirterek, “Her iki desteğin üzerinde kalıcılık halinde endekste pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir. Muhtemel kâr satışları durumunda ise 10.700-10.800 bandı önemli bir destek bandı olarak öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.