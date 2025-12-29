Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) planlı su kesintisi programına göre, 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara Kazan, Polatlı, Keçiören, Pursaklar, Sincan, Kalecik'de sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), devam eden kuraklık, artan nüfus ve altyapı çalışmaları nedeniyle başkent genelinde çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı bakım ve onarı çalışmaları nedeniyle Kazan, Polatlı, Keçiören, Pursaklar, Sincan, Kalecik ilçelerine su verilemiyor. Bazı bölgelerde kesintilerin süresi 14 saate kadar uzayacak. Peki, Ankara'a sular ne zaman gelecek?

ASKİ'DEN AÇIKLAMA

ASKİ'den yaplan açıklamada; "Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir."denildi.

ASKİ 29 ARALIK SU KESİNTİSİ PROGRAMI



