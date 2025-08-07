Semt pazarlarında yeni dönem! Tüm Türkiye'de geçerli olacak, nakit zorunluluğu tarih oluyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Semt pazarlarında 15 Ağustos'tan itibaren yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacak. Nakit taşıma zorunluluğunu tarihe karıştıracak uygulama ile vatandaşlar kart ile alışveriş yapabilecek.
Pazar alışverişlerinde nakit para taşıma zorunluluğu sona eriyor. Türkiye genelindeki semt pazarlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.
15 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN ZORUNLU
Kanal D'nin haberine göre; 15 Ağustos tarihlerinde semt pazarlarında "POS cihazı" zorunluluğu başlıyor. Nakit parası olmayan vatandaşlar kartla alışverişlerini yapabilecek.
KOMİSYON İNDİRİMİ
Yüksek komisyon oranlarına yönelik şikayetler üzerine bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda, pazarcılar için komisyon indirimi sağlandı.
HEM VATANDAŞA HEM DE ESNAFA KOLAYLIK
Yetkililer, yeni uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için kolaylık sağlayacağını vurguladı. Bu düzenleme ile pazar alışverişi daha hızlı ve güvenli hale gelirken, esnafın da nakit taşıma riski azalacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin