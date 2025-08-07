Semt pazarlarında yeni dönem! Tüm Türkiye'de geçerli olacak, nakit zorunluluğu tarih oluyor

Pazar alışverişlerinde nakit para taşıma zorunluluğu sona eriyor. Türkiye genelindeki semt pazarlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

İlgili Haber Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti

15 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN ZORUNLU

Kanal D'nin haberine göre; 15 Ağustos tarihlerinde semt pazarlarında "POS cihazı" zorunluluğu başlıyor. Nakit parası olmayan vatandaşlar kartla alışverişlerini yapabilecek.

KOMİSYON İNDİRİMİ

Yüksek komisyon oranlarına yönelik şikayetler üzerine bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda, pazarcılar için komisyon indirimi sağlandı.

HEM VATANDAŞA HEM DE ESNAFA KOLAYLIK

Yetkililer, yeni uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için kolaylık sağlayacağını vurguladı. Bu düzenleme ile pazar alışverişi daha hızlı ve güvenli hale gelirken, esnafın da nakit taşıma riski azalacak.