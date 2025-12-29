29 Aralık 2025 Pazartesi günü Kayseri'de hava sıcaklığı -3,6 derece ölçülürken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Gözler Kayseri Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

Haftanın ilk günü Kayseri güne dondurucu soğukla uyandı. Hava sıcaklığının -3,6 dereceye kadar düştüğü kentte, şiddetli buzlanma riski hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler "Son dakika Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte, 29 Aralık Pazartesi Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması...

Kayseri'de kış şartları etkisini iyice hissettirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde ölçülen -3,6 derecelik sıcaklık, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak Kayseri Valiliği'nden (bugün için) okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle Kayseri'de şu an için okullar tatil değildir.

Henüz Kayseri Valiliği okulların tatil edileceği yönünde resmi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle bugün Kayseri'de okullara gidilecektir.

Okulların açık olduğu Kayseri'de hava koşullarına bağlı olarak kar tatili haberinin açıklanabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsada Kayseri Valiliği'nin açıklamalarının güncel olarak takip edilmesi tavsiye ediliyor.

