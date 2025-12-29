29 Aralık Pazartesi günü Diyarbakır'da hava sıcaklığı -1,6 derece ölçülürken, öğrenciler ve veliler kentte okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Gözler Diyarbakır Valiliği'nden gelecek son dakika kar tatili açıklamalarına çevrildi.

Diyarbakır beyaz örtüye büründü. Bu kapsamda Diyarbakır Valiliği tarafından gelecek son dakika kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Hava sıcaklığının -1,6 dereyece kadar düştüğü kentte, dondurucu soğuk ve kar yağışı etkisini arttırırken öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla "Diyarbakır'da okullar tatil mi?" sorununa cevap aramaya başladı.

Diyarbakırda okullar tatil mi? 29 Aralık Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da kış şartları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. An itibarıyla -1,6 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, buzlanma riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle okulların tatil edilip edilmediği arama motorlarında araştırılıyor.

Diyarbakır'da 29 Aralık Pazartesi günü okullar tatil değildir. Diyarbakır Valiliği, okulların tatil edilmesine dair henüz bir açıklama yapmadığı için eğitim ve öğretim normal şekilde devam ediyor.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Diyarbakır Valiliği, resmi X (Twiter) hesabı üzerinden paylaştığı meteorolojik uyarıyla beraber şehirde yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Şu açıklamada bulundu;

"Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre;

Bölgemizde beklenen yağışların, 29.12.2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın güney ve doğusunda (Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Çınar, Kocaköy, Hani) kar şeklinde başlayacağı ve aynı gün saat 23.00’e kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 29.12.2025 08:00 - 29.12.2025 23:00

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ"

