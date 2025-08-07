Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti

Brent petrolün varil fiyatı 72 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.

İlgili Haber KOBİ tanımında değişiklik! 1 milyar liraya yükseltildi

MOTORİNE İNDİRİM

7 Ağustos tarihi (bugün) itibarıyla motorinin litresine 1 lira 77 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 52-53 lira seviyesine geriledi. Benzin ve otogazda ise herhangi bir değişiklik olmadı.

7 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,50 52,07 26,51 İstanbul Anadolu 51,35 51,95 25,88 Ankara 52,21 52,95 26,40 İzmir 52,53 53,29 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN

İndirimin ardından Türkiye'de en pahalı motorin 54,47 lirayla, en pahalı benzin ise 53,69 lirayla Hakkari'de satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.