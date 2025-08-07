Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim geldi. Motorinin litresinde büyük bir düşüş oldu. İşte 7 Ağustos tarihi itibarıyla güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları... 

Brent petrolün varil fiyatı 72 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. 

MOTORİNE İNDİRİM

7 Ağustos tarihi (bugün) itibarıyla motorinin litresine 1 lira 77 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 52-53 lira seviyesine geriledi. Benzin ve otogazda ise herhangi bir değişiklik olmadı. 

Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti - 1. Resim

7 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,5052,0726,51
İstanbul Anadolu51,3551,9525,88
Ankara52,2152,9526,40
İzmir52,5353,2926,33

 

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN 

İndirimin ardından Türkiye'de en pahalı motorin 54,47 lirayla, en pahalı benzin ise 53,69 lirayla Hakkari'de satılıyor. 

Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

