Akaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti
Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim geldi. Motorinin litresinde büyük bir düşüş oldu. İşte 7 Ağustos tarihi itibarıyla güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrolün varil fiyatı 72 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.
MOTORİNE İNDİRİM
7 Ağustos tarihi (bugün) itibarıyla motorinin litresine 1 lira 77 kuruş indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 52-53 lira seviyesine geriledi. Benzin ve otogazda ise herhangi bir değişiklik olmadı.
7 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|51,50
|52,07
|26,51
|İstanbul Anadolu
|51,35
|51,95
|25,88
|Ankara
|52,21
|52,95
|26,40
|İzmir
|52,53
|53,29
|26,33
TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN
İndirimin ardından Türkiye'de en pahalı motorin 54,47 lirayla, en pahalı benzin ise 53,69 lirayla Hakkari'de satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.