Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > KOBİ tanımında değişiklik! 1 milyar liraya yükseltildi

KOBİ tanımında değişiklik! 1 milyar liraya yükseltildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KOBİ tanımında değişiklik! 1 milyar liraya yükseltildi
KOBİ, Ekonomi, İşletme, Yasa, Resmi Gazete, Değişiklik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlendi. Buna göre, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı. Bu sınır daha önce 500 milyon liraydı. 

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.

NET SATIŞ VE MALİ BİLANÇOSU 1 MİLYAR LİRAYI AŞMAYAN İŞLETMELER... 

Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.

Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statüMourinho'dan "ayrılık" cevabı ve transfer tepkisi: Günde 23 saat telefon görüşmesi, 500 oyuncu...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zehirli balon balığına para yağacak! Devlet desteği 35 TL'ye çıktı - EkonomiDevlet desteği arttı: Zehirli balığa para yağacak!Deprem sonrası satışlar patladı! Dar gelirliler onu tercih ediyor - EkonomiDeprem sonrası vatandaşların ilk tercihiKalp, beyin, sindirim, kolesterol, enfeksiyon... Hasat başladı, her derde deva - EkonomiHasat başladı, her derde devaAkaryakıta büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti - EkonomiAkaryakıta büyük indirimCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statü - EkonomiIğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statüİstanbul’da konut kiralarında bir ilk! Temmuz 2025’te en pahalı ve ucuz ilçeler… - Ekonomiİstanbul’da konut kiralarında bir ilk!
Sonraki Haber Yükleniyor...