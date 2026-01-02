Avrupa'da yeni yıl kutlamaları sırasında şiddet olayları ile kazalarda çok sayıda kişi öldü, yüzlerce araç ateşe verildi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında bir barda çıkan yangında 40 kişinin öldüğü, çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bildirilirken, Almanya'da yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda bazıları havai fişekten kaynaklı 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

FRANSA'DA 800'DEN FAZLA ARAÇ ALEV ALEV YANDI Yeni yıl kutlamaları öncesinde 90 binden fazla polis ve jandarmanın konuşlandırıldığı Fransa'da kutlamalara şiddet olayları eşlik etti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni yıl kutlamaları sırasında birçok şehirde şiddet olayları yaşandı. Bu olaylarda ülke genelinde 800'den fazla araç yandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, yeni yıl kutlamaları sırasında başkent Paris'te 125 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Chelles'te ise 12 yaşındaki bir çocuk, havai fişeklerden yaralandı.

Yvelines vilayetinde yaşanan olaylarda 28 araç ateşe verilirken, vilayete bağlı Buchelay'da yasa dışı havai fişek satışı nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Hauts-de-Seine vilayetinde yaşanan olaylarda ise 7 kişi tutuklandı.

Yılbaşında şiddet olaylarının en çok yaşandığı Fransa'nın Strazburg kentinde ise 101 araç ateşe verildi. 30 kişinin tutuklandığı olaylarda 25 polis memuru da yaralandı.

Nice şehrinde güvenlik güçlerini hedef alan şiddet olayları yaşanırken, 1 polis yaralandı, çok sayıda araç yakıldı.

Ayrıca, Marsilya'da da 36 yaşında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.



İSVİÇRE'DE KAYAK MERKEZİ FACİASI İsviçre polisi, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda çıkan yangında 40 kişinin öldüğünü ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valais Kanton Meclisinin kararıyla olay sonrası olağanüstü hal ilan edilirken, bölgeye çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye aracı gönderildi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuşun yasaklandığını bildirdi.

VİYANA'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELİNİ KAYBETTİ Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, yılbaşı kutlamaları sırasında ülke genelinde 421 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Viyana'da yılbaşı kutlamaları sırasında elinde torpil patlayan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen bir elini kaybetti.

Yetkililer, Viyana'daki yılbaşı kutlamaları sırasında görev alan sağlık görevlilerinin çeşitli olaylardan dolayı 1135 kez müdahalede bulunduğu bilgisini paylaştı.



ALMANYA'DA DA KUTLAMALAR FACİAYLA SONLANDI Almanya'da yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda bazıları havai fişekten kaynaklı 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bielefeld'de meydana gelen iki ayrı havai fişek kazasında 18 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti.

Hof yakınlarındaki B173 kara yolunda, bir polis aracı kayarak karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bochum'da zemin kattaki bir dairede patlama meydana geldi. Komşu dairede yaşayan 70 yaşındaki bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Patlamanın iki kişinin havai fişek yapmaya çalışırken meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Würzburg'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 88 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. İlk bulgulara göre, yangının balkona düşen havai fişek nedeniyle çıktığı belirtildi.

Almanya'nın güneybatısında çıkan yangınlarda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınların nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Lohne kentinde gece yarısı kaldırımdan yola çıkan 5 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Wiesbaden'deki Hirschgraben bölgesinde birkaç kişi arasında çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Duisburg Merkez İstasyonu'nda ise iki evsiz arasında çıkan kavgada 67 yaşındaki bir adamın boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.



İNGİLTERE DE ÇOK SAYIDA ŞİDDET OLAYINA SAHNE OLDU İngiltere'de 31 Aralık akşamı ve 1 Ocak sabahının erken saatleri, çok sayıda şiddet olayına ve gözaltılara sahne oldu.

Olaylar çoğunlukla alkollü vatandaşların yer aldığı kavga ve trafik kazaları şeklinde gerçekleşirken, bazı yerlerde çocuklar da gözaltına alındı.

Galler'in başkenti Cardiff yakınlarında gerçekleşen olayda alkollü bir grup arasında kavga çıktı.

İkisi 16, biri 17 yaşında olan üç alkollü çocukla kavga eden 19 yaşındaki bir erkek, yaralanarak hastaneye kaldırıldı, Vale of Glamorgan Polisi üç çocuğu gözaltına aldı.

Ülkenin güneyindeki Dorset'te ise 14 yaşında bir çocuk park halindeki araçların camını kırarken yakalandı. Dorset'in Littlefield bölgesinde gerçekleşen olayda çocuk gözaltına alındı.

BELÇİKA'DA 191 KİŞİYE GÖZALTI Yerel medyadaki haberlere göre Belçika polisi, üç farklı kentte çoğu genç 191 kişiyi yeni yıl kutlamaları sırasında gözaltına aldı.

Brüksel'de polis, çeşitli yerlerde molotofkokteyli bulunduğunu, polislere ve acil servis personeline birkaç kez havai fişek atıldığını ve bazı toplu taşıma araçlarının zarar gördüğünü belirterek, 63 kişinin olaylar sırasında gözaltına alındığını açıkladı.

Belçika itfaiyesi, yılbaşının yoğun geçtiğini belirterek, acil durum ekiplerinin çoğunlukla havai fişek nedenli küçük yangınlarla ilgilendiğini kaydetti.

Anvers kentinde ambulanslarla polis ve itfaiye araçlarına taş, yumurta ve havai fişek atılırken, çoğu 20 yaş altı 100 genç gözaltına alındı.

Anvers Belediye Başkanı Els van Doesburg, Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 10-11 yaşlarındaki çocukların da bulunduğunu belirterek, "Birçok genç, sokakların kendilerine ait olduğunu düşünüyor gibi görünüyor ancak durum açıkça böyle değil. Onlara dava açacağız. Bu, cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Gent kentinde de yılbaşı gecesindeki olaylarda 28 kişi gözaltına alınırken, polislere taş gibi cisimler atıldığı ve bazı yerlerde havai fişek yasağına uyulmadığı kaydedildi.



HOLLANDA'DA ALEVLER GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ Hollanda'nın birçok şehrinde yeni yıl kutlamalarında farklı yerlerde yangınlar çıktı.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, yılbaşı kutlamalarında çıkan olaylarda polisin Utrecht şehri yakınlarında kovaladığı silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği ve yasak olmasına rağmen birçok şehirde havai fişek kullanıldığı vurgulandı.

Yaşanan olaylarda araçlar ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, polisle çatışmalar yaşandığı ve 250 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Haberde, havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin 16, diğerinin 38 yaşında olduğu aktarılan haberde, 16 yaşındaki gencin ölümüyle bağlantılı bir kişinin Nijmegen şehrinde gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, vakaların büyük bölümünü havai fişek atımı sırasında gözlerinden yaralanan çocukların oluşturduğu, bu nedenle gelecek yıl havai fişeklerin ülke genelinde yasaklanmasının beklendiği belirtildi.

POLONYA'DA 15 BİNDEN FAZLA OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ Polonya'da polis yılbaşı akşamında 15 binden fazla olaya müdahale ederken, ülkenin farklı yerlerinde çıkan yangınlarda 2 kişi öldü.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Polonya'nın güneyindeki 2 farklı evde çıkan yangınlarda 2 kişinin öldüğü, kuzey kesimlerindeki bir otelde çıkan yangında ise 19 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Polisin yılbaşı gecesi 15 binden fazla olaya müdahale ettiği ifade edilirken, 333 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polonya polisi ayrıca, yılbaşı akşamında 34 trafik kazasının yaşandığını aktarırken, kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Polis, 100'den fazla sürücünün de alkollü araç kullandığını belirtti.

