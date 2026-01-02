ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız” dedi.

İran sokakları yeni yıla öfke ve isyanla girdi. Hayat pahalılığı ve ekonomik çöküş nedeniyle büyüyen protestolar dünya gündemine otururken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Tahran yönetimini hedef alan sert bir çıkış geldi. Trump, İran’da barışçıl göstericilere müdahale edilmesi halinde Washington’un devreye gireceğini duyurdu.

Trump, “İran barışçıl protestoculara ateş açar ve onları şiddetle öldürürse – ki bu onların alışkanlığıdır – Amerika Birleşik Devletleri yardım edecektir. Silahlarımız hazır ve kullanılmaya hazır durumda” ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da Aralık ayının son günlerinde hayat pahalılığı ve riyalin tarihi değer kaybıyla başlayan protestolar, yeni yılın ilk günlerinde ülke geneline yayıldı. Tahran başta olmak üzere birçok kentte esnaf kepenk indirirken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalar can kayıplarına ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı.

ESNAF SOKAKTA, RİYAL DİBE VURDU

İran para birimi riyalin 1 dolar karşısında 1 milyon 420 bin seviyesine gerilemesiyle birlikte Tahran’daki Cumhuriyet Caddesi ve Kapalıçarşı çevresinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Ekonomik kriz nedeniyle dükkânlarını kapatan esnaf, protestolara açık destek verdi. Gösteriler kısa sürede İsfahan, Şiraz, Meşhed, Kirmanşah ve Hamedan’a yayıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkentte ve taşra kentlerinde güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Lordegan kentinde idari binalar, bankalar ve kamu yapıları hedef alındı. Yerel kaynaklara göre Loristan eyaletinde çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YÖNETİMDE KRİZ: MERKEZ BANKASI BAŞKANI GİTTİ

Protestolar sürerken Merkez Bankası Başkanı Mohammad Reza Farzin görevinden ayrıldı. Yerine Nasser Hemmati atandı. Parlamento ise mart ayında başlayacak mali yıla ilişkin bütçe teklifini reddetti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ve protesto temsilcileriyle temas kurulacağını duyurdu.

“TAHRAN’IN TANK MAN’İ” DÜNYAYA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cumhuriyet Caddesi’nde güvenlik güçlerinin karşısına tek başına çıkan bir protestocu dikkat çekti.

Motosikletli özel kuvvetlerin önünde yolun ortasında oturan gösterici, kısa sürede protestoların simgesi haline geldi. Görüntüler, 1989’daki Çin Tiananmen olaylarıyla kıyaslandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: DIŞ GÜÇ VURGUSU

Devrim Muhafızları komutanları protestoları “dış destekli istikrarsızlaştırma girişimi” olarak niteledi. Üniversite öğrencilerinin de eylemlere katıldığı, bazı öğrencilerin kısa süreli gözaltına alındığı bildirildi.

2022’DEN BU YANA EN GENİŞ TEPKİ DALGASI

Yaşananlar, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren 2022 protestolarından bu yana İran’da görülen en geniş çaplı toplumsal hareketlilik olarak kayda geçti.

