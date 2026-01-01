İran’ın güneybatısındaki Lordegan kentinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede çatışmaya dönüştü. Göstericilerin kamu binalarını hedef aldığı olaylarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, kent merkezinde tansiyon yükseldi.

İDARİ BİNALAR HEDEF ALINDI

Fars haber ajansının aktardığına göre, bazı göstericiler valilik binası, cami, Şehitler Vakfı, belediye binası ve bankalar dahil olmak üzere çok sayıda idari yapıya taş attı.

Kent merkezinde tansiyon kısa sürede yükseldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri protestolara göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi. Çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Loristan eyaletinde yüksek enflasyon protestolarında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 7 kişi gözaltına alındı.

EKONOMİK KRİZ PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Yerel kaynaklara göre gösteriler, İran genelinde artan hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıların etkisiyle başladı. Son günlerde farklı kentlerde de benzer tepkiler gündeme gelmişti.

"SUÇU ABD'DE ARAMAYIN SORUMLU OLAN BİZİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın geçim sıkıntısı ve yönetime yönelik tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer halk memnun değilse, suçlu biziz. Suçlu yöneticilerdir. Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek, halka sorun çıkarmak değil. Kurumlar, halkın sorunlarını çözmek için vardır. Ülkede halkın geçim sorunu açıkça ortada. Suçu ABD'de ya da başkasında aramayın sorumlu olan biziz. Çaba göstermesi gereken de biziz, doğru yolu ve yönü bulacak olan da çözüm üretecek olan da biziz" dedi.

