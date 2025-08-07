Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Simpsonlar, Trump&#039;ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Simpsonlar dizisinin 15 yıl önce yayınlanan bir bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümüne dair tahminlerde bulunulduğu iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, Trump'a benzeyen bir karakterin Beyaz Saray'da yere yığıldığı görülürken, gazete manşetinde yer alan tarih dikkatleri çekti.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizileri arasında yer alan ve her geçen gün ortaya çıkan yeni bir detayıyla şaşkına çeviren Simpsonlar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı tahminle gündemde.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından Covid-19 pandemisine, ebola salgınından Los Angeles yangınlarına kadar birçok olayı önceden bildiği öne sürülen diziden sızdırılan yeni bir sahne, ortalığı fena karıştırdı.

TRUMP'IN ÖLÜM TARİHİNİ VERDİLER

Son günlerde özellikle TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda milyonların görüntülediği ve bir kullanıcı tarafından düzenlenen videoda, tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen bir figür görülüyor.

Viral olan klip, sert bir seslendirmeyle açılıyor ve şu ifadeler kullanılıyor: "Başkanın ciddi bir göğüs rahatsızlığının ardından Ağustos 2025'te ölmesi bekleniyor."

Simsponlar, Trump'ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı - 1. Resim

CANLI YAYINDA YERE YIĞILIYOR

Anlatıcıya göre bu tahmin, 15 yıldan uzun bir süre önce yayınlanan ve çoktan unutulmuş bir Simpsonlar bölümünün parçasıydı. Bölümde turuncu tenli, altın saçlı ve öfkeli bir çizgi film karakterine benzeyen başkan (genellikle Donald Trump'ın bir karikatürü olarak yorumlanır) Beyaz Saray'da tek başına yürürken gösterilir. Sahne, canlı ulusal yayın sırasında aniden göğsünü tutup yere yığılmasıyla daha da şiddetlenir ve bu durum, personel ve sağlık ekipleri arasında paniğe yol açar.

TARİH '12 AĞUSTOS 2025'

Sahneden yer alan gazete kupüründe, "Çok güçlü bir isim susturulacak" ifadesinin yer aldığı görülüyor. Trump'a gönderme yapıldığı algısını oluşturan görüntüleri izleyen herkes "The Simpsons bir kehanette daha mı bulundu?" diye merak ediyor.

Bir başka sahnede yer alan gazete manşetinin üst kısmında ise küçük puntolarla yazılmış bir tarih yer alıyor: 12 Ağustos 2025.

Altında ise şu cümle dikkat çekiyor: Trump ölü bulundu.

Simsponlar, Trump'ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı - 2. Resim

BU TAHMİN TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Klip, Instagram'a düştükten sonra kısa bir sürede 2,5 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı ve internette hararetli bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar geçmiş tahminlere atıfta bulunarak zaman çizelgesini sorguladı:

  • "Nisan ayında onun ölümünü de tahmin etmemişler miydi? 12 Nisan gibi bir şey?"
  • "Amerika'yı yeniden harika yapmanın yolu işte budur."
  • "Vay canına! Birçoğunuzun başkanımızın ölümünü dilemesi, insanlığın mahvolduğunun kanıtı. Artık saygı ve temel insani nezaket sıfır."

Birçok kişi klibi hafife alırken, bazıları da şaka bile olsa birinin ölümünü kutlamanın veya spekülasyon yapmanın etik olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi.

DOĞRULUĞU KANITLANAMADI

Tüm bu söylentilere rağmen, Donald Trump'ın 2025'te öleceğini açıkça öngören bir Simpsons bölümüne dair resmi bir kayıt bulunamadı. Dizinin hayranları sık sık bu tarz klipler, abartılı hikâye örgüleri veya deepfake içeriklerini bir araya getiriyorlar. Bu durumda viral video, sahte bir anlatı oluşturmak için seslendirmeyle zenginleştirilmiş bir düzenleme veya değiştirilmiş bir sahne olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildiBitcoin 1 haftanın zirvesinde! Trump’tan kripto paralar için yeni hamle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de başkan yardımcısının kano turu olay oldu! Aile seyahati için nehir yükseltildi - DünyaÜlkeyi karıştıran iddia! Kano turu yapmak için nehirle oynadıABD'de sahte hemşire skandalı! Binlerce hastaya baktı: Terfi alacakken yakayı ele verdi - DünyaBinlerce hastaya baktı: Terfi alacakken ifşa olduSosyal medya bununla çalkalanıyor! Ünlü fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın çıktı - DünyaÜnlü fenomenin aracından çıktıEndonezya'dan Gazze hamlesi! 2 bin yaralı Filistinli için tedavi adası kuruluyor - DünyaYüzlerce Filistinli için tedavi adası kuruluyorÇin'de katliam gibi kaza! Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaAsma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı varVasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı - DünyaGelinini havuzda boğmaya çalıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...