Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini resmen açıkladı! Sayılı günler kaldı

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizileri arasında yer alan ve her geçen gün ortaya çıkan yeni bir detayıyla şaşkına çeviren Simpsonlar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı tahminle gündemde.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından Covid-19 pandemisine, ebola salgınından Los Angeles yangınlarına kadar birçok olayı önceden bildiği öne sürülen diziden sızdırılan yeni bir sahne, ortalığı fena karıştırdı.

TRUMP'IN ÖLÜM TARİHİNİ VERDİLER

Son günlerde özellikle TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda milyonların görüntülediği ve bir kullanıcı tarafından düzenlenen videoda, tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen bir figür görülüyor.

Viral olan klip, sert bir seslendirmeyle açılıyor ve şu ifadeler kullanılıyor: "Başkanın ciddi bir göğüs rahatsızlığının ardından Ağustos 2025'te ölmesi bekleniyor."

CANLI YAYINDA YERE YIĞILIYOR

Anlatıcıya göre bu tahmin, 15 yıldan uzun bir süre önce yayınlanan ve çoktan unutulmuş bir Simpsonlar bölümünün parçasıydı. Bölümde turuncu tenli, altın saçlı ve öfkeli bir çizgi film karakterine benzeyen başkan (genellikle Donald Trump'ın bir karikatürü olarak yorumlanır) Beyaz Saray'da tek başına yürürken gösterilir. Sahne, canlı ulusal yayın sırasında aniden göğsünü tutup yere yığılmasıyla daha da şiddetlenir ve bu durum, personel ve sağlık ekipleri arasında paniğe yol açar.

TARİH '12 AĞUSTOS 2025'

Sahneden yer alan gazete kupüründe, "Çok güçlü bir isim susturulacak" ifadesinin yer aldığı görülüyor. Trump'a gönderme yapıldığı algısını oluşturan görüntüleri izleyen herkes "The Simpsons bir kehanette daha mı bulundu?" diye merak ediyor.

Bir başka sahnede yer alan gazete manşetinin üst kısmında ise küçük puntolarla yazılmış bir tarih yer alıyor: 12 Ağustos 2025.

Altında ise şu cümle dikkat çekiyor: Trump ölü bulundu.

BU TAHMİN TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Klip, Instagram'a düştükten sonra kısa bir sürede 2,5 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı ve internette hararetli bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar geçmiş tahminlere atıfta bulunarak zaman çizelgesini sorguladı:

"Nisan ayında onun ölümünü de tahmin etmemişler miydi? 12 Nisan gibi bir şey?"

"Amerika'yı yeniden harika yapmanın yolu işte budur."

"Vay canına! Birçoğunuzun başkanımızın ölümünü dilemesi, insanlığın mahvolduğunun kanıtı. Artık saygı ve temel insani nezaket sıfır."

Birçok kişi klibi hafife alırken, bazıları da şaka bile olsa birinin ölümünü kutlamanın veya spekülasyon yapmanın etik olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi.

DOĞRULUĞU KANITLANAMADI

Tüm bu söylentilere rağmen, Donald Trump'ın 2025'te öleceğini açıkça öngören bir Simpsons bölümüne dair resmi bir kayıt bulunamadı. Dizinin hayranları sık sık bu tarz klipler, abartılı hikâye örgüleri veya deepfake içeriklerini bir araya getiriyorlar. Bu durumda viral video, sahte bir anlatı oluşturmak için seslendirmeyle zenginleştirilmiş bir düzenleme veya değiştirilmiş bir sahne olabilir.