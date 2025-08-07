ABD Başkanı Donald Trump: Çocuk suçlular yetişkinler gibi yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, başkentteki çeteler ve reşit olmayan suçluların, vatandaşlara rastgele saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, “Washington DC’deki suç oranı tamamen kontrolden çıkmış durumda” ifadesini kullandı.

Çoğu 14 ila 16 yaşlarındaki gençlerin masum insanlara saldırdığını, soygun, yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığını belirten Trump, reşit olmayan suçluların kolluk kuvvetlerinden korkmadıklarını çünkü neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bildiklerini ancak artık bu durumun değişeceğini ileri sürdü.

Washington DC’nin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer hâline gelmesi gerektiğini belirten Trump, “DC’deki kanunlar, bu reşit olmayanları yetişkinler gibi yargılamak ve 14 yaşından itibaren uzun süre hapis cezasına çarptırmak için değiştirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.