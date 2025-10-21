D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...
Sağlık Bakanlığı’nın resmî Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı'nın resmî Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca kemik sağlığının korunması için kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenmeye dikkat edilmesi, haftada en az 5 gün 30 dakika açık havada yürüyüş yapılması ve düzenli fiziksel aktivitenin kemik, kas ile kalp-damar sağlığını destekleyeceği bildirildi.
