D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığı’nın resmî Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kemik sağlığının korunması için kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenmeye dikkat edilmesi, haftada en az 5 gün 30 dakika açık havada yürüyüş yapılması ve düzenli fiziksel aktivitenin kemik, kas ile kalp-damar sağlığını destekleyeceği bildirildi.