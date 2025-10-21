Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...

D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
D vitamininden zengin beslenin! Sağlıklı bir menopoz için...
Sağlık, Menopoz, Kalsiyum, Beslenme, Fiziksel Aktivite, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı’nın resmî Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığı’nın resmî Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede, sağlıklı bir menopoz dönemi için düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kemik sağlığının korunması için kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenmeye dikkat edilmesi, haftada en az 5 gün 30 dakika açık havada yürüyüş yapılması ve düzenli fiziksel aktivitenin kemik, kas ile kalp-damar sağlığını destekleyeceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıfAltın bir anda tepetaklak olabilir! Ekonomist Muhammet Bayram '2008' kabusunu hatırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geçmeyen bacak şişliklerine dikkat! Lipödem olabilir... - SağlıkGeçmeyen bacak şişliklerine dikkat! Lipödem olabilir...4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıf - Sağlık4 kişiden birinde osteoporoz var! Kemik karnemiz zayıfSağlıkta sanal doktor çağı: Sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor - SağlıkSağlıkta sanal doktor çağı: Dakikalar içinde teşhis koyuyorKarın ağrısı şikayetiyle gitmişti, midesinden öyle şeyler çıktı ki... Doktorlar bile şaşkına döndü - SağlıkKarın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesi nalburu aratmadıKas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybetti! - SağlıkKas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybettiSağlığınızı buna borçlu olabilirsiniz: İç çekmek akciğerlerinizi iyileştiriyor - SağlıkSağlığınızı buna borçlu olabilirsiniz: İç çekmek akciğerlerinizi iyileştiriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...