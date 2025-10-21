Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yaptığı düzenlemeyle sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmasını zorunlu hâle getirdi.

Yapılan yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Sigorta ettirenin tercihine göre, ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren veya içermeyen sözleşmeler akdedilebilecek. Ömür boyu yenileme garantisi, yönetmelik hükümleri kapsamında verilecek olup, bu yönetmelikte asgari içeriği belirlenmiş olan şartlar sadece sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Ömür boyu yenileme garantisinden farklı taahhütler, “yenileme garantisi” adı altında veya ömür boyu yenileme garantisi izlenimi oluşturacak şekilde verilemeyecek. Ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmelerde, yenilemeye bağlı avantajlar sunulması durumunda bunun ömür boyu yenileme garantisinden farkı hakkında bilgilendirme yapılacak ve poliçede ömür boyu yenileme garantisi içermediği açıkça belirtilecek.

Şirketin sunduğu ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren ilk sözleşmede, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları açıkça belirtilecek ve sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede; poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması ve (a) bendinde belirlenen süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan dolayı ödenen toplam tazminatların, bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının yüzde 80’in altında olması şartları aranacak. Bu şartlardan daha ağır değerlendirme kriterleri belirlenemeyecek.

Sigortalının kazandığı hak ve yükümlülüklerin, hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet gösteren başka bir şirkete geçişi ve sözleşmenin geçiş yapılan şirkette devamı talep edilebilecek.