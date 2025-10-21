Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!

Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak!
Yenileme, Garanti, Sigorta Şirketleri, Yasal Düzenleme, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SEDDK, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmasını zorunlu hâle getirdi ve bu garantinin yalnızca sigortalı lehine değiştirilebileceğini belirledi. Ömür boyu yenileme garantisi içermeyen sözleşmelerde farklar açıkça bildirilecek, hak ve yükümlülükler başka sigorta şirketine geçişte de devam ettirilebilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yaptığı düzenlemeyle sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmasını zorunlu hâle getirdi.

Yapılan yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Sigorta ettirenin tercihine göre, ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren veya içermeyen sözleşmeler akdedilebilecek. Ömür boyu yenileme garantisi, yönetmelik hükümleri kapsamında verilecek olup, bu yönetmelikte asgari içeriği belirlenmiş olan şartlar sadece sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Özel sağlık sigortasında yeni düzenleme: 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu olacak! - 1. Resim

Ömür boyu yenileme garantisinden farklı taahhütler, “yenileme garantisi” adı altında veya ömür boyu yenileme garantisi izlenimi oluşturacak şekilde verilemeyecek. Ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmelerde, yenilemeye bağlı avantajlar sunulması durumunda bunun ömür boyu yenileme garantisinden farkı hakkında bilgilendirme yapılacak ve poliçede ömür boyu yenileme garantisi içermediği açıkça belirtilecek.

Şirketin sunduğu ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren ilk sözleşmede, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları açıkça belirtilecek ve sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede; poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması ve (a) bendinde belirlenen süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan dolayı ödenen toplam tazminatların, bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının yüzde 80’in altında olması şartları aranacak. Bu şartlardan daha ağır değerlendirme kriterleri belirlenemeyecek.

Sigortalının kazandığı hak ve yükümlülüklerin, hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet gösteren başka bir şirkete geçişi ve sözleşmenin geçiş yapılan şirkette devamı talep edilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuyumcukent'in 'kota' derdi CİMER'e havale! 'Fatura bize kesildi' diyen ihracatçı: Gram altından da vergi alınsınBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kararı kriz çıkardı: Ağzını bıçak açmıyor, ayrılık kapıda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuyumcukent'in 'kota' derdi CİMER'e havale! 'Fatura bize kesildi' diyen ihracatçı: Gram altından da vergi alınsın - Ekonomi"Gram altından da vergi alınsın!"Fahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza! - EkonomiFahiş fiyata 2 milyar liradan fazla ceza!Bakan Kacır: Kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız! - EkonomiKritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltacağız!Uzay ve havacılık için 9 milyar lira! Bütçeden aldığı pay 2 katına çıktı - EkonomiUzay ve havacılık için 9 milyar lira! Bütçeden aldığı pay 2 katına çıktıSusuzluğa çare Türk teknolojisi! AVB Biyoteknoloji'den dünyada bir ilk - EkonomiSusuzluğa çare Türk teknolojisi!Lüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak - EkonomiLüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak
Sonraki Haber Yükleniyor...