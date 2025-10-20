Sahte diploma davasında gerginlik! İmamoğlu savunma yapmadı, duruşma ertelendi

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına Silivri’de devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan İmamoğlu ve avukatları katıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları da duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Avukatlar, duruşmanın küçük salonda yapılmasına tepki göstererek salonun değiştirilmesini talep etti. Hakim, 1 Nolu salonda teknik arıza bulunduğunu belirterek duruşmanın 2 Nolu salonda yapılmasına karar verdi. Ancak burada da avukatlar, salona giremeyen avukatların olduğunu söyleyerek yeniden itirazda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağını söyledi.

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da aynı gerekçeyle salondan ayrıldı. Mahkeme hakimi, avukatların salonu terk etmesine tepki göstererek, “Her şeyi şart koşarak mı yapacaksınız? 1 numaralı salon müsait değil. Sanığı salona getirin.” ifadelerini kullandı.

Salona getirilen İmamoğlu, avukatlarının içeri alınmadığını belirterek savunma yapmayı reddetti. “Müdafilerim olmadan savunma yapmam mümkün değildir. Onların hazırlıkları vardı. Yokluklarında savunma yapmak istemiyorum.” diyen İmamoğlu, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın avukatlarının duruşmaya katılmadığı ve savunma yapılamadığı gerekçesiyle yargılamayı 8 Aralık’a erteledi.