Sular siyaha döndü, balıklar kıyıya vurdu! Ceyhan Nehri yine alarm veriyor
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana’nın Yüreğir ilçesinden geçen Ceyhan Nehri’nde yeniden balık ölümleri görüldü. Suyun siyaha döndüğü bölgede ekipler numune alarak inceleme başlattı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.Nehrin, Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi ve Misis Köprüsü çevresinde balık ölümleri görüldü.
İhbar üzerine bölgeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin su ve balıklardan aldığı numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Balık ölümlerinin tespit edildiği bölgede suyun bir kısmının siyah aktığı görüldü.
Ceyhan Nehri'nin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında da ocak ayında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme yapılmıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi