Türkiye'nin 'en zengini' unvanını kaybeden Murat Ülker'den tek kelimelik cevap: Şükrolsun...

Türkiye'nin 'en zengini' unvanını kaybeden Murat Ülker'den tek kelimelik cevap: Şükrolsun...

Forbes’un açıkladığı son listede Türkiye’nin en zengin ismi değişti. Murat Ülker zirveyi yoğurt imparatoru Hamdi Ulukaya’ya devretti. Öte yandan Ulukaya'nın Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengini olduğu açıklanınca Murat Ülker'in tepkisi ise dikkat çekti: Şükrolsun.

Forbes’un açıkladığı son listede Türkiye’nin en zengin ismi değişti. Listenin zirvesinde bu kez Amerika’da kurduğu yoğurt markasıyla dünya çapında başarıya ulaşan Hamdi Ulukaya yer aldı.

Ulukaya’nın 13 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya yerleşmesi, yalnızca ekonomi çevrelerinde değil, Fenerbahçe camiasında da gündem oldu.

Çünkü Ulukaya, kulübün yeni stadyum sponsoru. Onun yerini aldığı Murat Ülker ise Fenerbahçe’nin eski stadyum sponsoru olarak aynı zamanda "halef-selef" konumunda.

"ŞÜKROLSUN"

Gazeteci Toygun Atilla, bu gelişme üzerine Murat Ülker’e ulaştı ve "Artık Türkiye’nin en zengin ismi değilsiniz, ne hissettiniz?" sorusunu yöneltti. Ülker’in cevabı ise şu oldu:

"Şükrolsun. Sıhhatli ve afiyette iseniz, zenginsiniz; yoksa neye yarar. Zenginlik kanaattadır. Ben bir kere malımı hesap ettim, o da beni birinci ilan ettiklerinde. Baktım hesap yanlış, vazgeçtim"

Ülker ayrıca Hamdi Ulukaya’yı tebrik ettiğini, Ulukaya’nın da esprili bir şekilde “Sizin orada insanların başka işi yok mu?” dediğini anlattı.

 

