Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde paniğe neden olurken bölgede hasar ve can kaybı olup olmadığı merak konusu oldu. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken merkezde yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişeye yol açtı. Peki, Antalya'da yıkılan bina oldu mu, can kaybı var mı?

ANTALYA'DA YIKILAN BİNA OLDU MU?

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk belirlemelere göre herhangi bir bina yıkımı veya ağır hasar tespit edilmedi. Valilik ekiplerin ilçe ilçe incelemelerine devam ettiğini ancak şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

ANTALYA DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

AFAD ve Valilik tarafından yapılan açıklamalarda deprem sonrası can kaybı veya yaralanma bulunmadığı ifade edildi. Deprem sırasında vatandaşların büyük bölümü kısa süreli panik yaşanırken sağlık kuruluşlarına intikal eden acil bir vaka olmadı.

ANTALYA’DAKİ BİNALAR DEPREME DAYANIKLI MI?

Art arda yaşanan sarsıntılar Antalya’daki yapı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. İnşaat Mühendisleri Odası’nın değerlendirmelerine göre kentin önemli kısmında 2000 yılından önce inşa edilen, zemin etütleri yapılmadan yükseltilen çok sayıda bina bulunuyor.

Alüvyon zeminlere sahip bölgelerde ise risk daha da artıyor. Uzmanlar son depremlerin “Antalya deprem riski düşük” algısını tamamen geçersiz kıldığını belirterek şehrin acilen güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Şehirdeki yapı stoğunun önemli bir bölümünün modern yönetmeliklere uygun olmadığı belirtilirken, yetkililer deprem güvenliği için geniş kapsamlı bir dönüşüm sürecinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

