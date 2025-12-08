Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Lemina paniği: Monaco maçında yok, Gabon'un Afrika Kupası kadrosunda
Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçının kadrosunda yer almayan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, ülkesi Gabon'un 2025 Afrika Uluslar Kupası maçları kadrosuna alındı.
Spor 10 dk önce
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında forma giyemeyecek Mario Lemina, Afrika Kupası için Gabon Milli Takımı'na çağrıldı.
- Mario Lemina, Samsunspor maçında sakatlandı. Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşıtakımını yalnız bırakacak.
- Lemina, Gabon Milli Takımı'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet aldı.
- 2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas'ta 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
Galatasaray'da 3-2 kazanılan Samsunspor maçının devre arasında oyundan çıkan Mario Lemina'nın, sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Monaco mücadelesine götürülmemesi kararı verildi. 32 yaşındaki futbolcunun, Gabon Milli Takımı'nın Afrika Kupası maçları kadrosunda yer alması ise dikkat çekti.
APPINDANGOYE E KADRODA
Sivasspor'da mücadele eden 33 yaşındaki savunma oyuncusu Aaron Appindangoye de Gabon kadrosuna alındı.
Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
