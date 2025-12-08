Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Monaco deplasmanına çıkacak. Galatasaray'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, kadroda yer almazken; Senegalli sol bek Ismail Jakobs, kafileye dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Fransa kafilesi belli oldu. Türkiye Futbol federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması sebebiyle ceza alan Eren Elmalı'nın yanı sıra sakat oyuncular Wilfried Singo, Lemina, Kaan Ayhan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Wilfried Singo

Sarı-kırmızılı takımın 18 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray, 5 maç sonunda topladığı 9 puanla 14'üncü sıarada bulunuyor. Monaco ise 6 puanla 23'üncü sırada yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası