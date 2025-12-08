Kırgızistan’da “Hong Kong gribi” olarak bilinen A/H3N2 virüsü hızla yayılıyor. Bir haftada 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi, hastaların yüzde 70’ini çocuklar oluşturdu. Ülke genelinde anaokulları karantinaya alınırken eğitim sistemi alarm seviyesine geçti

Hong Kong gribi” olarak bilinen A/H3N2 tipi virüs hızla yayılıyor. Vaka sayıları bir haftada iki kat arttı, yüzlerce okul ve anaokulu kapatıldı.

Kırgızistan’da bir haftada 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi, hastaların yüzde 70’ini çocuklar oluşturdu.

Ülke genelinde anaokulları karantinaya alınırken eğitim sistemi alarm seviyesine geçti.

Vaka yükünün büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor. Resmî verilere göre hastaların yüzde 70’inden fazlası 14 yaş altı.

Eğitim Bakanlığı, salgının yayılmasını engellemek için sert tedbirler aldı. Ülke genelinde 214 anaokul karantina nedeniyle tamamen kapatıldı, 207 okul ise çevrimiçi eğitime geçti.

Bakanlık, eğitim kurumlarının hastalıkların yayılmasını durdurmak için aktif önlemler aldığını duyurdu. Okullar gerekli hallerde çevrimiçi eğitime geçerken ayrı bir izin sürecine gerek duyulmuyor; yalnızca bakanlığa bilgi aktarılıyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI: A/H3N2 HONG KONG GRİBİ

Laboratuvar sonuçları, salgının merkezinde A/H3N2 tipi Hong Kong gribi olduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı’na göre vakaların:

%91’i Hong Kong gribi, %4,8’i Covid-19, geri kalan kısmı ise diğer solunum yolu virüslerinden oluşuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAM TAKİPTE

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Devlet Sıhhi-Epidemiyolojik Gözetim Departmanı, çocukların sağlık durumunu koordineli biçimde izliyor.

Başkent Bişkek, Çüy, Oş, Batken ve diğer bölgelerde önleme tedbirleri güçlendirildi.

