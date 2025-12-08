Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Mario de Andrade Kütüphanesi'ne giren silahlı soyguncular, Fransız sanatçı Henri Matisse'ye ait 8, Brezilyalı Candido Portinari'ye ait 5 sanat eserini çalarak kayıplara karıştı.

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunun ardından bir skandal da Brezilya'nın Mario de Andrade Kütüphanesi'nde yaşandı.

13 ESERİ ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTILAR

Sao Paulo kentindeki Mario de Andrade Kütüphanesi'nde yaşanan silahlı soygun paniği Brezilya'yı derinden sarstı. Kütüphaneye girdikten sonra bir güvenlik görevlisi ile yaşlı bir çifti rehin alan silahlı soyguncular, Fransız sanatçı Henri Matisse'ye ait 8, Brezilyalı Candido Portinari'ye ait 5 sanat eserini çalarak kayıplara karıştı.

Brezilyada kütüphanede silahlı soygun! Fransız sanatçı Matissenin 8 eseri çalındı

Brezilyalı yetkililer, hırsızların dün yerel saatle 10.00'da ana girişten kütüphaneye girdikleri ve aynı yoldan çıkarak en yakın metro istasyonuna doğru gittiklerini açıkladı. Çalınan eserlerin kütüphane ile Sao Paulo Modern Sanat Müzesi'nin "Kitaptan Müzeye" başlıklı ortak modern sanat sergisinin parçası olduğunu aktaran yetkililer, Sao Paulo'nun merkezinde bulunan ülkenin en büyük ikinci kütüphanesi Mario de Andrade Kütüphanesi'nde yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış kameraların bulunduğunu aktardı.

Fransız sanatçı Henri Matisse

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sao Paulo Belediye Başkanı yerel basına yaptığı açıklamada, soyguncuların tespit edildiğini ancak halen kaçak durumda olduklarını söyledi.

ÇALINAN ESERLER AÇIKLANMADI

Yetkililer, kütüphaneden çalınan tarihi eserleri açıklamazken yerel basın tarafından Matisse'nin sınırlı sayıda basılan sanat kitabı Jazz için yaptığı kolajın da çalılnanlar arasında olduğu kaydedildi.

