Anadolu Ajansı • İstanbul
Macaristan Başbakanı Orban İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası içeri geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile kısa süre sohbet etti.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a heyetini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
