Murat Ülker'den Osmihen'e servet! Böylesi görülmedi

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından olan Murat Ülker, markasının reklam yüzü olan Victor Osimhen'e kampanya için adeta servet ödedi. Bu rakam, Türkiye'de reklam filminde oynayan futbolcular arasında bugüne kadar yapılmış en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçti.

Forbes Dergisi'ne göre 5 buçuk milyar dolara yaklaşan servetiyle Türkiye'nin en zengin iş adamı olan Murat Ülker, Osimhen'e ödediği servet ile gündemde.

Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve sarı kırmızılılarda sergilediği performansla kısa sürede ülkenin en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdıran Osimhen, Murat Ülker'e ait bir markanın reklam yüzü olmuştu. Ülker'in, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'e ödediği ücret ortaya çıktı.

İŞTE ÖDENEN RAKAM

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre ünlü marka, reklam kampanyası için Osimhen'e 1.5 milyon euroluk (68 milyon TL) bir ödeme yaptı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'de reklam filminde oynayan futbolcular arasında bugüne kadar yapılmış en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçti.

HOLDİNG BİNASINA BAYRAK ASMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçeli kimliğiyle ön plana çıkan Murat Ülker, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu üzerine holding binasına Galatasaray bayrağı asarak centilmenlik örneği göstermişti.