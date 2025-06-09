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Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! Yıldız isme 30 milyonluk teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen&#039;in alternatifi Fenerbahçe&#039;den! Yıldız isme 30 milyonluk teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen transferinden umudunu kesen Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, rotayı Fenerbahçe'ye kırdı. Sarı lacivertlilere 30 milyon euroluk öneriyle gelen Al-Hilal, futbolcuya ise 3 yıl için astronomik bir rakam sundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla tamamlamasında büyük rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği henüz belli değil. Sarı kırmızılı takıma veda ederek Napoli'ye dönen yıldız golcünün Avrupa'da oynamak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği iddia edilirken, Al-Hilal'in hedefinde yine Süper Lig'de forma giyen başka bir ismin olduğu öne sürüldü.

ROTA BU KEZ FENERBAHÇE

Ajansspor'un haberine göre; Nijeryalı forvetten vazgeçen Al-Hilal, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Suudi kulübünün hedefinde ise Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri var.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Al-Hilal kulübü, Faslı forvetin transferi için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Suudi kulübünün, 28 yaşındaki forvet oyuncuya ise 3 yıl için yıllık 35 milyon euro önerdiği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza 30 milyon Euro'luk teklif geldi! - 1. Resim

52 MAÇTA 30 GOL, 7 ASİST

Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen Faslı yıldız, sarı lacivertli takım ile çıktığı 52 karşılaşmada 30 gol ve 7 asist kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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