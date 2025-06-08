Osayi Kartal oluyor! Beşiktaş, Fenerbahçe’nin sağ beki için teklifini yaptı

Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Nijeryalı futbolcuyla anlaşmaya çok yakın, imzaların atılması an meselesi.

MURAD TAMER - Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertlilerle yollarını ayırmak üzere olan Osayi-Samuel’e resmî teklifini iletti.

İKİ MİLYONLUK TEKLİF

Futbolcu teklifi değerlendireceğini siyah beyazlı yönetime bildirdi. Osayi Samuel, 2,5 milyon avro yıllık maaş ve 1 milyon avro imza parası talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 2 milyon avro yıllık maaş önerdi ve imza parasında indirime gidilmesini istedi. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan siyah beyazlı yönetim, Breel Embolo’nun transferi için Monaco’yla görüşmelere başladı. Kamerun asıllı İsviçreli golcü geçen sezon ligde 29 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız ekibinin bonservis bedeli istemediği ve siyah beyazlı yönetimin son kararının beklendiği öğrenildi. Bu arada Hollanda’dan FC Utrecht’in, Semih Kılıçsoy için yaptığı 10 milyon avro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklindeki kiralama teklifi reddedildi.