Çık aradan Real! Beşiktaş santrfor Ante Budimir için bastırıyor 

Siyah beyazlılar Osasuna forması giyen Hırvat futbolcu için fiyat yoklaması yaptı fakat yıldız ismi Real Madrid de istiyor.

MURAD TAMER - Ciro İmmobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş transfer çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor.

İMMOBİLE'NİN YERİNE

Kaliteli bir santrfor ile bitiricilik sıkıntısını aşmak isteyen Kara Kartal, İspanyol ekibi Osasuna’nın Hırvat santraforu Ante Budimir’i listesine aldı. Hırvat basını, siyah beyazlıların La Liga’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Budimir için kulübüyle temasa geçtiğini ve fiyat sorduğunu duyurdu.

BONSERVİSİ 8 MİLYON &EURO;

Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli 8 milyon avro. Fakat futbolcuya Real Madrid’in de ilgisi bulunuyor. İspanyol ekibinin ekibinin Budimir’i üçüncü forvet olarak düşündüğü, futbolcunun ise teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Budimir bu sezon 42 maçta 3 bin 249 dakika süre aldı. 24 gol ve 4 asist kaydeden Hırvat yıldız için toplamda 16 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

SON VURUŞ UZMANI

Budimir son vuruşlardaki başarısıyla dikkati çekiyor. Futbolcunun aslında 20 milyon avro olan bonservisi bedeli kısa süre için alt fiyatlara çekildi.